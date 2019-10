Pierre-Hugues Herbert a bien du mal à terminer la saison. Redescendu à la 66e place mondiale après avoir fait partie du top 40 plus tôt en 2019, l’Alsacien a enchaîné une troisième défaite sur le circuit lundi. Déjà battu dès le 1er tour à Moscou par Philipp Kohlschreiber la semaine dernière, il n’a pas fait mieux à Vienne, cette fois dominé par Diego Schwartzman en deux sets (6-4, 6-4) et 1h46 de jeu. L’Argentin affrontera au 2e tour le vainqueur du match entre Adrian Mannarino et Sam Querrey.

Il va pouvoir rapidement se reconcentrer sur son double avec Nicolas Mahut. Car en simple, Pierre-Hugues Herbert est à la recherche de ses sensations du début d’année. Pas aidé par une première balle trop inconstante (58 % et 67 % de points gagnés derrière), le Français a manqué de confiance et de précision dans des conditions indoor qui devraient pourtant convenir à son jeu d’attaquant. Plutôt bien rentré dans la partie et le premier à breaker, il a encaissé ensuite une série de six jeux de 2-4 à 6-4, 2-0 qui lui a été fatale.

Un peu plus combatif et volontaire en fin de partie, Herbert n’a toutefois jamais pu faire son retard sur un adversaire qui n’en demandait pas tant. Supérieur à l’échange, Schwartzman a pris un malin plaisir à frustrer son adversaire au filet par quelques passings bien sentis en bout de course. Il a constamment mis sous pression l'Alsacien sur sa seconde balle et a converti 3 de ses 14 balles de break pour l’emporter logiquement.