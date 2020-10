Un air de déjà-vu. C'est ce qu'ont dû ressentir Novak Djokovic et Filip Krajinovic sur le court central de Vienne mardi pour leur duel du 1er tour. Comme à Rome voici quelques semaines, le numéro 1 mondial a été plus que bousculé par son compatriote, 30e à l'ATP, notamment au cours d'un premier set acharné. Et comme à Rome, il a fini par faire respecter son rang sur le même score qui plus est, 7-6, 6-3, en 1h58 de jeu, soit à peine dix minutes de moins... que sur la terre battue romaine. Au 2e tour, le "Djoker" tentera de dompter le Croate Borna Coric. Une nouvelle victoire lui assurerait de terminer l'année en tête du classement pour la 6e fois de sa carrière.

Il avait prévenu : Novak Djokovic n'était pas ravi d'avoir hérité de Filip Krajinovic au 1er tour. D'abord, parce qu'il trouvait dommage que deux des trois Serbes du tableau s'affrontent d'entrée. Ensuite, parce qu'il savait que sa tâche serait ardue pour avoir partagé plusieurs séances d'entraînement avec son compatriote et ami à Belgrade quelques jours avant le tournoi. Et les faits lui ont donné raison mardi, lors d'une partie qui a souvent donné l'impression d'un jeu de miroir entre deux joueurs aux styles très proches.

ATP Vienne Des coups de génie et beaucoup de variation : Dimitrov a sorti Khachanov avec la manière IL Y A 2 HEURES

Krajinovic a (encore) laissé passer sa chance

Si proches, d'ailleurs, que Krajinovic a bien cru qu'il virerait en tête. Terre battue romaine ou dur indoor viennois, les données tactiques sont les mêmes entre les deux Serbes. Et le moins bien classé des deux a fait plus que résister : de 3-1 à 3-5, il a aligné quatre jeux, neutralisant totalement son adversaire dans la diagonale revers. Bousculé en cadence, Djokovic s'est d'ailleurs mis à rater sur son meilleur coup (13 fautes directes côté revers), notamment le long de la ligne. Mais ce qui l'a sauvé, comme souvent, c'est sa solidité sur le plan mental.

Car à chaque fois qu'il s'est retrouvé en position favorable, Krajinovic a craqué, lui. D'abord quand il a servi pour ce premier set si important à 5-4, il a quasiment offert son engagement à son adversaire, accumulant les bourdes. Puis sur une balle de set à 6-5 dans le tie-break, son coup droit s'est arrêté dans la bande du filet. Et il a littéralement explosé sur les deux points suivants avec des fautes grossières sur un smash et encore en coup droit d'attaque. En quelques secondes et autant de mauvais choix, le 30e joueur mondial a ruiné plus d'une heure d'efforts.

Djokovic n'en demandait pas tant. Le gain de cette manche inaugurale l'a relâché et il s'est logiquement détaché dans un second acte qu'il aurait même pu conclure plus aisément. Les points spectaculaires n'ont pas manqué d'égayer le millier de spectateurs présents, comme cette demi-volée amortie jouée main gauche par Krajinovic avec de la réussite qui a suscité l'admiration de son adversaire. Mais à la fin, c'est bien le "Djoker" qui pouvait sourire. S'il parvient à se défaire d'un autre de ses "clones" sur le circuit, Borna Coric, en huitième, il rejoindra Sampras dans le livre des records, devant ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal (numéros 1 mondiaux en fin de saison 5 fois).

ATP Vienne Thiem : "Défendre mon titre ? Ce n’est pas mission impossible mais presque" IL Y A 21 HEURES