Il a encore été fantastique aujourd'hui (lundi) contre Daniel Evans et ça ne sera donc pas facile", a-t-il lâché après sa rencontre du jour. Décidément, Andy Murray aime les marathons. Six jours après sa victoire en 3h45 de jeu (ndlr : un record en 2021 pour une rencontre en trois sets), contre Frances Tiafoe à Anvers (7-6, 6-7, 7-6), l'Ecossais s'est offert Hubert Hurkacz (6-4, 6-7, 6-3), l'actuel dixième joueur mondial, après une bataille en trois manches de 2h41. Au deuxième tour, il retrouvera Carlos Alcaraz qu'il a vaincu non sans difficultés à Indian Wells (5-7, 6-3, 6-2) il y a quinze jours. "(lundi)", a-t-il lâché après sa rencontre du jour.

Andy Murray a fait forte impression ce lundi face à un adversaire qu'il n'avait jamais battu en deux confrontations (ndlr : défaites à Cincinnati puis Metz en 2021 sur le même score 7-6 [4], 6-3). Mais l'Ecossais a démarré la rencontre sur un très bon rythme. Bien en jambes et agressif, le vainqueur de Wimbledon 2013 s'est procuré une balle de break dès le deuxième jeu de service d'Hubert Hurkacz (1-1). Mais le Polonais a réussi à conserver son service avant d'être de nouveau mis en danger à 4-4 dans le premier set. Sauvé d'abord par un ace, il n'a cependant rien pu faire sur l'échange suivant où Andy Murray l'a poussé à la faute. Bien aidé par son service, l'Ecossais a remporté la première manche après 44 minutes de jeu.

Cependant, le vainqueur du dernier Masters 1000 de Miami s'est bien repris dans le set suivant. Plus offensif, il a enchaîné ses jeux de service au début de la manche alors qu'Andy Murray a eu plus de difficultés à conclure. C'est d'ailleurs à 3-2 pour le Polonais que le médaillé d'or aux JO 2012 et 2016 a dû sauver quatre balles de break grâce à une défense impeccable. Sur le jeu suivant, l'actuel 156e joueur mondial a lui aussi eu l'opportunité de prendre le service de son adversaire. Mais ses deux fautes ont permis à Hubert Hurkacz de repasser devant (4-3).

Alors que les débats se sont ensuite équilibrés, Andy Murray, qui bénéficie d'une Wild Card à Vienne, a eu une première balle de match à 6-5 dans le tie-break. Mais l'Ecossais n'a rien pu faire sur le passing de revers du Polonais, qui a ensuite remporté le deuxième set 7-6 (8-6). Dans le début de la troisième manche, Andy Murray a concédé son service laissant penser à Hubert Hurkacz qu'il avait réalisé le plus dur.

