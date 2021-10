Tennis

ATP Vienne - "Quand tu repars de zéro, c'est tellement dur... Murray, il continue de nous b

DIP IMPACT - Andy Murray continue d'impressionner Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau. Vainqueur d'Hubert Hurkacz, 10e joueur mondial, au premier tour du tournoi de Vienne, le Britannique a livré trois manches de haut niveau (6-4, 6-7, 6-3) pour s'imposer en 2h41 de jeu. Dans DiP Impact, on le voit aller encore plus haut et pourquoi pas réintégrer le top 10 rapidement.

00:03:41, il y a une heure