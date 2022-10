C'était un test grandeur nature et il a été révélateur pour les deux joueurs. Opposés dans un 2e tour très attendu à Vienne, Daniil Medvedev, tête de série 1, et Dominic Thiem, héros local sur le retour, ont pu voir où ils en étaient jeudi. Très impressionnant dans son style, le Russe a ainsi montré à un Autrichien en verve en début de partie tout ce qui lui manquait encore pour retrouver le niveau d'un cador. Il s'est logiquement imposé en deux sets (6-3, 6-3) et 1h38 avec autorité, calmant les ardeurs du public viennois.

Dans la lignée de ce qu'il avait montré au Kazakhstan il y a trois semaines, Medvedev semble avoir retrouvé le niveau qui fut le sien à l'Open d'Australie en début d'année. Très avare en fautes directes (14) alors que les échanges longs au couteau ont été nombreux, il a imposé son endurance, sa constance et sa précision à un Thiem qui se réapproprie pourtant de mieux en mieux son tennis.

