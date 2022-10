La balade viennoise continue pour Daniil Medvedev. Pourtant opposé à des joueurs potentiellement dangereux cette semaine, il n'a lâché aucun set sur la route d'une finale qu'il disputera dimanche face à Denis Shapovalov ou Borna Coric. Ce samedi, Grigor Dimitrov, son adversaire en demi-finale, n'a rien pu faire. Balayé en deux sets (6-4, 6-2), il laisse la tête de série numéro 1 viser un deuxième titre cette année.

Ad

Dominic Thiem, Jannik Sinner, Grigor Dimitrov. Trois joueurs à des moments différents de leur carrière mais surtout trois joueurs qu'on ne peut écarter si facilement sans une sacrée dose de confiance et un niveau de jeu certain. Daniil Medvedev n'a jamais été poussé au-delà de 6-4 dans les six sets qu'il a remportés au coeur des ces trois duels. Ce fut le cas contre Grigor Dimitrov ce samedi mais le Bulgare n'a, dans cette première manche pas plus que dans la seconde, eu aucune chance de prendre le service adverse.

ATP Paris Nadal et Djokovic ont rendez-vous, Alcaraz aura du boulot IL Y A 21 HEURES

La victoire du Russe en moins d'une heure et demie est donc on ne peut plus logique et Medvedev partira favori de la finale, que ce soit face à Shapovalov ou Coric. Remporter l'ATP 500 de Vienne serait une formidable manière pour lui de se lancer vers Bercy puis le Masters. Ces deux tournois qui pourraient donner une autre couleur à sa saison.

ATP Vienne Le test Sinner ? Presque une formalité pour Medvedev : le résumé IL Y A UN JOUR