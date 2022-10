ATP Vienne

Ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour lui. Non, Daniil Medvedev n'a pas enchaîné les matches et les tournois, à l'instar d'un Félix Auger-Aliassime lancé dans un sprint effréné vers une hypothétique première participation au tournoi des Maîtres. Le Russe n'a donc pas joué les stakhanovistes du circuit, ce qui ne l'a pas empêché d'être tout aussi occupé même éloigné des courts. Et pour cause, il s'est engagé dans un contre-la-montre pour récupérer d'un pépin physique tout en connaissant pour la première fois le grand bonheur d'être père.

Alors forcément, les doutes sur sa capacité à se remettre immédiatement dans le bain du circuit sont présents. Et l'intéressé n'a d'ailleurs pas cherché à nier que sa récente paternité l'avait quelque peu chamboulé dans un entretien accordé au site de l'ATP. "C'est beaucoup d'émotions. Je ne pensais pas pouvoir en ressentir à ce niveau-là, parce que je suis d'une certaine façon un petit peu froid comme personne dans la vie. Et je me suis dit : 'Wow, je suis sensible en fait, ou en tout cas je peux l'être !' Mais vous savez, je suis un compétiteur. Et je veux continuer à faire des tournois, essayer de faire de mon mieux, gagner. Donc je me suis pas mal entraîné avant de venir. Rien ne va changer de ce point de vue : je veux toujours gagner", a-t-il assuré.

"F2A" et Rublev poussent, mais Medvedev a de la marge sur Fritz

A l'entendre, Medvedev est donc prêt à remettre un coup de collier à Vienne où il sera opposé au 1er tour à Nikoloz Basilashvili. D'autant que la motivation sportive est toute trouvée : dès cette semaine, il peut s'assurer une quatrième participation consécutive pour le Masters. Actuellement 5e à la Race, Daniil Medvedev n'a plus que 115 points d'avance sur le 6e, Andrey Rublev, et 330 sur Félix Auger-Aliassime (7e) qui vient d'enchaîner deux titres à Florence et Anvers. Mais il en possède 645 de marge sur Taylor Fritz (8e), premier non-qualifié provisoire pour Turin. Autant dire que le matelas est tout de même confortable.

"D'une certaine façon, le job est presque fait, mais en même temps, il y a beaucoup de gars qui se rapprochent. Surtout Félix et Andrey, même s'ils ne sont peut-être pas si dangereux parce que je serai toujours qualifié s'ils me doublent. J'ai encore du travail à faire, et c'est toujours mieux de le faire soi-même que d'espérer que les autres jouent mal", a ainsi observé le grand Daniil, non sans lucidité.

Un titre à Vienne lui assurerait ainsi une place dans la prestigieuse épreuve de fin de saison. De quoi aiguiser son appétit et aborder le Masters 1000 de Paris-Bercy sans pression négative. Mais au-delà de cet objectif brut, Medvedev est aussi venu chercher une confirmation en Autriche : celle qu'il s'est enfin remis sur le bon chemin tennistiquement. Lors de son dernier tournoi au Kazakhstan, il avait retrouvé un niveau de jeu si élevé qu'il a bien cru s'offrir Novak Djokovic en demi-finale, avant que son corps ne le trahisse.

Quelque chose a bien marché à Astana et je veux le reproduire

"Astana a été l'un des tournois où j'ai le mieux joué cette année, probablement avec l'ATP Cup et l'Open d'Australie. Mon coach et moi parlons beaucoup : on essaie constamment de trouver ce qui est le mieux pour mon jeu. Et nous avons trouvé quelque chose qui a vraiment bien marché à Astana, et je vais essayer de le reproduire ici. J'avais vraiment de supers sensations et j'étais si déçu quand j'ai senti dans le tie-break que j'avais étiré mon muscle", a-t-il encore confessé.

Une manière d'avouer que tout ce qui avait suivi Melbourne avait été plus compliqué. Marqué par sa défaite en finale de l'Open d'Australie contre Rafael Nadal alors qu'il menait deux sets à rien (et avait trois balles de break en milieu de troisième acte), Medvedev avait eu du mal à tourner la page. Comme si quelque chose s'était grippé dans son tennis et surtout dans sa tête. Sa défaite cet été en huitième de finale de l'US Open dont il était tenant du titre, bien que douloureuse, lui a sans doute permis d'évacuer une certaine forme de pression.

Un rival crédible pour Djokovic ?

Dans des conditions indoor qu'il affectionne particulièrement grâce à ses qualités au service et au retour, Medvedev a donc trouvé de nouveaux ressorts, et ce malgré sa blessure. Car en abandonnant avant même d'entamer le troisième set (4-6, 7-6 ab.) de cette demi-finale pleine d'intensité, le Russe a probablement fait le bon choix en évitant d'aggraver une élongation "moyenne" selon ses propres termes.

Et le travail entamé avec son physio les jours suivants a fait le reste. Tant et si bien qu'à peine trois semaines après sa blessure, il se sent à nouveau à 100 % de ses moyens. A lui désormais de le prouver sur le court et d'incarner peut-être un rival crédible à Novak Djokovic, souverain depuis sa reprise à l'automne.

