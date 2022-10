Le métronome est de retour. Déjà très impressionnant face à Dominic Thiem et un public autrichien hostile au tour précédent, Daniil Medvedev a encore haussé le ton vendredi en quart de finale à Vienne. Il s'est ainsi défait avec une grande maîtrise de Jannik Sinner (6-4, 6-2) en tout juste une heure et demie de jeu.

Grâce à cette victoire sans contestation, le voilà qualifié pour une 8e demi-finale cette saison qui lui permet de faire un pas de plus vers le Masters. Sinner, lui, a quasiment dit adieu à ses chances de se qualifier pour le prestigieux tournoi turinois. La tête de série 1 de l'épreuve autrichienne affrontera Grigor Dimitrov, tombeur difficile de Marcos Giron (6-3, 4-6, 6-4), pour une place en finale.

Il ne fait pas dans les fulgurances et l'esthétique, mais il n'en a que faire. Car Daniil Medvedev semble avoir retrouvé en cette fin de saison tout ce qui lui a permis en début de saison d'interrompre le règne sans partage de l'ex-Big 4 à la première place mondiale. Malgré toute sa bonne volonté, Jannik Sinner l'a bien vite compris ce vendredi, lui qui n'a toujours pas trouvé la solution en quatre confrontations désormais face au Russe.

Ecoeuré, Sinner a même caviardé quatre smashes

Dès le tout premier jeu, Medvedev a annoncé le couleur : déjà indébordable, il a fait le break d'entrée, profitant parfaitement des quelques erreurs adverses. Sinner n'a jamais pu rattrapé ce handicap de départ. Et pour cause, au cours de cette partie, l'Italien ne s'est pas procuré la moindre occasion à la relance, complètement éteint par la qualité du service adverse. Avec 76 % de premières et 81 % de réussite, il ne pouvait en effet pas arriver grand-chose au Russe.

D'autant que dans le reste du jeu, Medvedev a aussi été dominateur, du moins tactiquement. Sinner a eu beau avoir souvent l'initiative, il s'est heurté à un mur et a trop souvent fini par rater (26 fautes directes contre... 10 à son adversaire). Face à une balle qui revenait inlassablement, l'Italien a souvent craqué et notamment au smash (quatre ratés en tout !), au point qu'il a fini par en rire. Seules ses amorties ont parfois été efficaces face au Russe, comme toujours très loin de sa ligne à la relance. Il ne reste plus à Medvedev que deux victoires à aller chercher pour assurer sa présence au Masters. A ce train, on se demande qui pourra l'en empêcher en Autriche.

Des coups de génie au coeur d'un gros combat : revoilà Dimitrov en demie

