Le désamour a duré trois ans. Au bout du tunnel, Nick Kyrgios a conquis un titre, le septième, venant absoudre de longs mois d'égarement, entre dépression et sautes d'humeur constantes. Vainqueur du Citi Open de Washington au bout d'une finale à sens unique contre le Japonais Yoshihito Nishioka (96e), l'Australien (27 ans) a confirmé les promesses germées à l'heure des bourgeons. De Miami à Halle, le natif de Canberra y a enchaîné quatre demi-finales, le tout en s'offrant une pause roborative sur ses terres lors du chapitre sur terre battue.

Wimbledon n'était pas qu'un feu de paille

La confirmation du regain de forme du "bad boy" tatoué a pris forme au cours d'une quinzaine aboutie sur les courts de Wimbledon. Kyrgios a évidemment profité du forfait de Rafael Nadal en demies pour s'offrir une première finale en Grand Chelem, mais le tournoi de l'Australien a été consistant, une gageure pour le frondeur éruptif. Longtemps désigné comme un potentiel vainqueur d'une des quatre levées, Kyrgios a pu mesurer l'écart qui le séparait de la victoire, soufflée avec autorité par Novak Djokovic en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

De retour sur les courts en simple après sa quinzaine épatante de Londres, le grand fan de makis a conservé un appétit d'ogre, ne concédant aucun break à Washighton, même s'il a dû écarter quelques balles de match en quarts face à Frances Tiafoe. Impitoyable dimanche contre Nishioka, Kyrgios semble enfin lancé vers une progression constante et linéaire.

Je me fiche de ce que les gens disent de mon tennis

Désormais 37e au classement ATP, l'Australien a insisté à chaud sur sa rédemption après tant d'années noires : "Je suis très ému, confie-t-il. Quand je repense à l'année dernière, c'est juste une incroyable transformation. J'ai connu des moments si difficiles, et de pouvoir enfin tourner la page... J'ai démontré une grande force de persévérance pour m'en sortir et continuer à performer."

Un bonheur ne vient jamais seul, puisque Kyrgios est devenu le premier joueur de l'histoire du Citi Open à joindre les titres en simple et double lors de la même édition. Il a en effet triomphé aux côtés de Jack Sock, dominant la paire Ivan Dodig-Austin Krajicek (7-5, 6-4).

A la sortie de son second succès de la journée, l'Australien a répondu aux critiques récurrentes à son encontre : "Je me fiche de ce que les gens disent de mon tennis, qu'il serait irrespectueux, etc, a-t-il asséné. Je sais qu'au fond de moi, j'essaie vraiment de le faire à ma façon. Je sais que j'inspire des millions de personnes, et je joue juste pour elles." L'esprit apaisé et gonflé de confiance, Kyrgios peut déjà éclaircir un horizon longtemps nappé dans le brouillard. Prochain arrêt, le Masters 1000 de Montréal, où un certain Daniil Medvedev - vainqueur du tournoi de Los Cabos dimanche - pourrait se dresser sur son chemin dès le deuxième tour.

