C'est une belle victoire pour Richard Gasquet. Ce mardi, le Français s'est qualifié pour les 8es de finale du tournoi de Winston en battant Lorenzo Musetti (7-6 [5], 4-6, 6-1). Le Français de 36 ans, dont la meilleure performance cette année est d'avoir atteint les demies sur les terres battues de Genève puis Lyon, affrontera l'Espagnol Pedro Martinez (54e) ou l'Américain Steve Johnson (115e).

Cette victoire face à un joueur mieux classé, tête de série N.5 du tournoi et qu'il rencontrait pour la première fois, a de quoi donner confiance à Gasquet, en quête d'un 16e titre sur le circuit depuis plus de quatre ans. Malgré la perte du deuxième set, durant lequel son adversaire semblait avoir pris le contrôle du match, le Français a profité de la soudaine défaillance de l'Italien au service et dans les échanges, pour s'échapper 5-0, avant de conclure sereinement.

