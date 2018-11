Mahut et Herbert s'imposent pour leur 2e match

Mahut est apparu bien en jambe dans ce double et a rassuré l'équipe de France à quelques jours de la finale de la Coupe Davis (23-25 novembre) contre la Croatie, après sa chute lundi lors de sa défaite avec Herbert contre l'Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic, 6-4, 7-6 (7/4) dans leur premier match à Londres. Avec un break d'entrée, les Français sont bien entrés dans le premier set, remporté finalement 6-2 sur un jeu blanc, service Mahut. Le duo n'a pas été beaucoup plus contesté lors du deuxième set et a bouclé le match en 70 minutes.

Mahut (36 ans) et Herbert (27 ans) disputent leur quatrième Masters d'affilée mais n'ont jamais réussi à s'extirper des poules. Ils essaieront d'y parvenir lors de leur dernier match contre les Américains Mike Bryan et Jack Sock, vainqueurs de leurs deux premiers doubles.