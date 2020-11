"On ne savait pas si on était qualifié. On sort du match et on ne sait pas, personne nous dit rien (...) je pense que personne n'avait anticipé ça", a raconté Roger-Vasselin en conférence de presse. "Pendant 5 minutes on ne sait pas et après on nous dit "non, vous c'est bon, vous êtes qualifiés"", a-t-il ajouté. "C'est pas comme ça qu'on aurait aimé se qualifier, évidemment, même si on prend. C'est la réussite, mais on est allé la chercher", a poursuivi le joueur qui joue son dernier tournoi avec Melzer, qui mettra un terme à sa carrière après l'Open d'Australie, où ils ne seront pas associés.