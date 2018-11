Alexander Zverev bat Novak Djokovic en finale (6-4, 6-3) et décroche son premier Masters

Alexander Zverev a réalisé un exploit de choix. Pour la première finale du Masters de sa jeune carrière, le cinquième joueur au classement ATP a dominé avec autorité ce dimanche soir le numéro 1 mondial Novak Djokovic en deux sets (6-4, 6-3) et 1h19 de jeu. Il devient par la même occasion le premier Allemand à triompher dans le "tournoi des Maîtres" depuis Boris Becker en 1995 en réalisant la performance exceptionnelle de battre successivement Roger Federer et Novak Djokovic dans la plus prestigieuse des compétitions indoor de la saison.

