Del Potro forfait, Nishikori qualifié pour le Masters

On le sentait venir, c'est désormais officiel. Via un communiqué, l'ATP a confirmé le forfait de Juan Martin Del Potro pour le Masters de Londres, qui débutera dans une semaine. Blessé au genou droit depuis le Masters 1000 de Shanghai, où il avait été contraint à l'abandon face à Borna Coric, l'Argentin n'avait plus rejoué depuis. "C'est frustrant pour moi de ne pas pouvoiur jouer à Londres. C'est un tournoi spécial et j'ai tout essayé pour que l'état de mon genou s'améliore. C'est en bonne voie mais j'ai besoin de plus de temps."

Juan Martin Del Potro est logiquement remplacé par Kei Nishikori, 9e joueur mondial et premier remplaçant. Le japonais disputera le Masters de Londres pour la quatrième fois de sa carrière, la première depuis 2016. Il a atteint deux fois les demi-finales, en 2014 et 2016. "Je souhaite un bon rétablissement à Juan Martin, il a eu une année fantastique. Je suis très content de disputer le Masters de Londres, après avoir manqué l'Open d'Australie et Inbdian Wells", a déclaré Kei Nishikori sur son compte twitter.