Roger Federer évoque la polémique et répond à Benneteau : "Parfois je suis aidé, parfois pas"

Après une défaite d'entrée face à Kei Nishikori, Roger Federer s'est vite rattrapé au Masters de Londres. Opposé à Dominic Thiem mardi soir, le Suisse l'a emporté sans aucune difficulté (6-2, 6-3) en un peu plus d'une heure de jeu. Quelques minutes après la fin de la rencontre, Federer s'est présenté, comme de coutume, en conférence de presse. Et bien évidemment, il n'a pas pu éviter plusieurs questions sur les propos de Julien Benneteau. La semaine dernière, le Français avait en effet expliqué sur RMC que le Suisse bénéficiait de certains passe-droits, sur la programmation de ses matches notamment. Federer, lui, n'avait pas "vraiment envie de parler de ce sujet pendant le Masters".

" Beaucoup de choses dites sont fausses "

"J'espère que vous comprenez pourquoi, parce que c'est une célébration pour le tennis ici. Pour moi, c'est la finale de la saison. J'adore jouer ici. Cette interview radio a eu lieu il y a plus d'une semaine et elle refait surface maintenant", a expliqué le Suisse dans des propos relayés par L'Equipe. "Julien est un gars sympa, je le connais depuis les juniors. Je pense que tout ça a été sorti de son contexte. Je ne ressens pas le besoin de commenter. Je préfère clore le dossier qu'en rajouter pour que vous ayez quelque chose à écrire", poursuit-il.

Interrogé ensuite sur la véracité de la demande de son agent à ne pas jouer sur le court Louis Armstrong cette année à l'US Open, Federer s'est montré clair. "Parfois on me demande : voudriez-vous jouer lundi ou mardi ? Parfois on me demande : voulez-vous jouer le jour ou le soir ? Parfois, ils demandent à l'agent. Parfois à moi. Oui, parfois, on a notre mot à dire", a détaillé RF. "Mais à l'US Open, j'ai demandé à jouer lundi. J'ai joué mardi soir. C'est comme ça depuis vingt ans. Parfois je suis aidé, parfois pas. Mais de ce que j'ai entendu, beaucoup de choses dites sont fausses, pour être clair là-dessus". Fin de la mise au point.