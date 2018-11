La victoire et la première place de sa poule : Federer a fait très belle affaire contre Anderson

Roger Federer monte en puissance. Après des débuts totalement manqués dimanche dernier et une défaite inaugurale contre Kei Nishikori, le Suisse a assuré contre Dominic Thiem avant de dominer avec autorité Kevin Anderson ce jeudi soir en deux sets secs (6-4, 6-3) et 1h17 de jeu. Grâce à ce succès probant contre un adversaire pourtant en grande forme, le n°3 mondial termine premier de la poule Lleyton Hewitt et se qualifie pour les demi-finales du Masters pour la 15e fois en 16 participations.

Battu pour la première de la semaine, Kevin Anderson, qui était déjà qualifié en rentrant sur le court après le succès de Dominic Thiem contre Kei Nishikori dans l'après-midi, participera également au dernier carré du tournoi des maîtres.

Roger Federer a remis les pendules à l'heure. Très emprunté lors de son entrée en lice, le Suisse a su sortir le grand jeu au bon moment pour son dernier match de groupe. S'il n'avait besoin que de cinq petits jeux pour se qualifier après la victoire expéditive de Thiem contre Nishikori, le "Maestro" a rapidement montré qu'il n'avait aucune intention de s'incliner face à un adversaire qui l'avait battu en quart de finale du dernier Wimbledon après un combat épique de cinq sets.

Quatre breaks en deux sets pour Federer

Vif et rapidement en jambes, le n°3 mondial s'est emparé à quatre reprises du service adverse, pourtant le principal atout d'Anderson. Très régulier à l'échange, Federer n'a connu que deux petites sautes de concentration dans la première manche : d'abord pour concéder un debreak immédiat (4-4), puis un jeu plus tard, alors qu'il servait pour le set, en étant rapidement mené 0-40. Mais il a su serrer le jeu pour passer devant (6-4) et se qualifier alors officiellement pour le dernier carré.

Le Suisse a ensuite soigné ses jeux de service dans le deuxième set en attendant son heure. Il a pris le dessus en fond de court grâce à de fréquents changements de rythme, d'effets et de direction à l'échange. Son slice de revers et quelques amorties bien senties ont notamment fait des ravages, forçant son grand adversaire à des courses latérales et vers l'avant difficiles.

Roger Federer s'est d'ailleurs permis de remporter ce match sur le service adverse après un dernier retour profond de revers slicé. En s'imposant, il s'empare d'une première place qui pourrait lui permettre d'éviter Novak Djokovic, épouvantail de ce tournoi, en demi-finale.