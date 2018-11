Masters - Roger Federer et le 100e titre : "Aussi longtemps que Djokovic est dans le tableau..."

La défaite face à Kei Nishikori n'est plus qu'un lointain souvenir pour Roger Federer. Deux victoires plus tard, dont une très rassurante contre Kevin Anderson (6-4, 6 -3), jeudi soir, le Suisse s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres. La 15e en 16 participations pour le n°3 mondial, qui termine premier de la poule Lleyton Hewitt. Forcément heureux, le Suisse s'est dit "excité" d'atteindre (encore) le dernier carré, pour la 14e fois de sa carrière.

"J'ai joué un bon tennis aujourd'hui, je suis heureux. Cela a été un groupe 'fun', avec des joueurs très différents, et je suis excité d'être en demi", explique Federer dans des propos relayés par l'AFP. "Le corps va bien, il reste de l'énergie dans le réservoir. L'année a été longue pour nous tous, mais la pause de cet été m'aide un peu, au moins au niveau mental, à me dire que je suis en forme, même si je ne suis pas le plus jeune", assure-t-il.

" Cela doit rester une chose qui m'enthousiasme "

Après sa qualification en demi-finale, difficile désormais de ne pas penser à ce centième titre. Encore plus lorsqu'il n'est plus qu'à deux petites marches... "Mais je ne laisse pas cette idée entrer dans ma tête, cela doit rester une chose qui m'enthousiasme, pas quelque chose qui me rajoute de la pression", répond toutefois le n°3 mondial, conscient que Novak Djokovic reste le grand favori de ce Masters.

"Aussi longtemps que Novak est dans le tableau, ce ne sera pas facile, il joue tellement bien !", estime Federer, qui pourrait retrouver le Serbe en finale.