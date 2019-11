Dominic Thiem a pris une nouvelle dimension. Non content d’avoir réduit au silence Roger Federer pour son premier match de poule, l’Autrichien a confirmé mardi soir, s’offrant le scalp de Novak Djokovic au terme d’une baston d’une intensité exceptionnelle (6-7, 6-3, 7-6) de près de trois heures (2h47 précisément). Ce succès magnifique et mérité, tant il a fait le jeu, lui permet d’être le premier qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres. Djokovic et Federer se disputeront quant à eux le deuxième sésame pour le dernier carré.

Non, Dominic Thiem n’est pas qu’un grand joueur de terre battue. C’est un grand joueur tout court. Si certains en doutaient encore, l’Autrichien s’est chargé de leur démontrer en dominant la référence du moment en indoor, Novak Djokovic. Extrêmement agressif, il est resté constamment fidèle à son plan de jeu et en a été finalement récompensé. Ce résultat a une autre conséquence : le Serbe n’a plus son destin en main dans la course à la place de numéro 1 mondial, car un titre pourrait ne pas lui suffire si Rafael Nadal lui fait face en finale. Retour, donc, à la case départ.

Une tactique ultra-offensive tenue de bout en bout

Quand après un peu plus d’une heure de jeu, la première manche lui a filé sous le nez, ils devaient être peu nombreux à croire Thiem capable de retourner la situation. Car, à l’image de ce qu’il avait réalisé face à Grigor Dimitrov en demi-finale à Paris-Bercy, Djokovic a plié sans rompre pour virer en tête. Le Serbe a subi les coups de boutoir de son adversaire, mais grâce à ses capacités défensives et de contreur exceptionnelles, il a eu le dernier mot dans le tie-break initial en faisant le "mur".

Oui mais voilà, l’Autrichien n’est pas (ou plus) du genre à se laisser décourager. Comme à Indian Wells et à Madrid, où il avait renversé Federer, il n’a pas changé sa stratégie d’un iota. Il sait désormais ce qui fonctionne en indoor et n’a pas hésité à prendre la balle extrêmement tôt. Ses missiles en revers le long de la ligne ont fait vaciller le "Djoker", et il a logiquement fait le break d’entrée de deuxième acte. Mais que dire de son coup droit qui, avec une régularité effarante, a contraint le Serbe à céder du terrain, mètre après mètre ?

Le mur Djokovic a fini par céder

A l’image de ce coup droit gagnant ahurissant pour s’offrir deux balles d’égalisation à un set partout, Thiem a fait la pluie et le beau temps avec 50 coups gagnants pour 44 fautes directes. Une fois revenu au score (6-7, 6-3), le numéro 5 mondial a poursuivi son entreprise de démolition pour faire la différence dès le début de la manche décisive. Constamment sur les appuis arrières, Djokovic riait jaune, frustré d’en être réduit à subir autant. Mais le Serbe ne serait pas le champion qu’il est, s’il n’avait pas cette capacité exceptionnelle de rébellion.

Plus précis que jamais à la relance, il a refait son retard (6-7, 6-3, 3-3), avant que la fin de match ne bascule dans l’irrationnel. Breaké blanc à 5-5 par un Thiem à nouveau sur un nuage, le numéro 2 mondial a profité d’une panne de premières balles de son adversaire pour s’offrir le droit de jouer un ultime tie-break. Il a alors rapidement mené 4-1, avant que l’Autrichien ne produise un dernier effort monumental pour reprendre les commandes et l’emporter. Pas de doute, cette fois, le Masters est vraiment lancé.