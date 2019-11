C'était un match pour du beurre, mais pas totalement doux. Le sel de cette rencontre résidait dans son côté historique. Celui de la petite histoire, presque anecdotique. Certes, Dominic Thiem était déjà qualifié - assuré, même, de la première place du groupe Borg – et Matteo Berrettini éliminé peu importe le résultat, mais, hormis les 200 points non négligeables attribués au vainqueur, l'Italien pouvait réussir une première. En dominant l'Autrichien (7-6, 6-3), il est devenu le premier homme de son pays à gagner un match au Masters.

Malgré les coups d'éclat de Fabio Fognini, l'Italie attendait de revoir l'un de ses enfants au "Tournoi des maîtres" depuis Corrado Barazzutti en 1978. Mais, à l'instar d'Adriano Panatta trois ans plus tôt, l'actuel capitaine de l'équipe transalpine de Coupe Davis était reparti tête basse, avec trois défaites en poule. Aujourd'hui, Berrettini a brisé la malédiction. Notamment grâce à la qualité de son enchaînement service, coup droit.

Tie-break à sens unique

D'abord tranquilles sur leurs engagements, les deux hommes ont craqué en fin de set. Grâce à un jeu de haut niveau – entre défenses inespérées et passings -, Berrettini a réussi le break blanc à 4-4. Avant de flancher sur le jeu suivant. Plusieurs erreurs évitables de l'Italien, et voilà les deux hommes au jeu décisif quelques instants plus tard. Un jeu décisif à sens unique. Le 8e joueur mondial s'est rapidement détaché – 4-0, puis 6-1 – avant de boucler l'affaire 6 points à 3.

