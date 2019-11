Une amortie peut changer l'issue une saison. Celle que Rafael Nadal a réussi pour écarter une balle de match face à Daniil Medvedev pourrait bien revêtir une telle importance. Elle a initié la remontée fantastique de l'Espagnol, finalement vainqueur du Russe en trois sets après avoir été mené 5-1 dans la dernière manche (6-7, 6-3, 7-6). Elle a relancé le Majorquin dans la course aux demi-finales. Mais il y encore bien plus que ça.

Vidéo - Du désastre au miracle : revivez l’incroyable remontada de Nadal sur Medvedev 03:33

Cette amortie lui a surtout permis de préserver toutes ses chances de garder son fauteuil de numéro un mondial. Car Nadal est désormais maître de son destin. S'il arrive en finale, il sera assuré de conserver son bien. Quoi que fasse Novak Djokovic. Pour le Serbe, l'équation est simple : s'il veut redevenir numéro un mondial, il faut qu'il s'impose à Londres et que Nadal n'atteigne pas la finale.

Le "Djoker" n'a plus le droit à l'erreur au moment d'affronter Roger Federer dans le choc de la poule Bjorn Borg. Une défaite, et ce sera l'élimination et la garantie qu'il n'égalera pas le record de Pete Sampras en bouclant une sixième année à la première place mondiale. "Je sais ce que j'espère, a malicieusement glissé l'Espagnol en référence à ce duel en conférence de presse. Mais je suis heureux que cela dépende aussi de moi." Grâce à cette amortie qui a tout changé.