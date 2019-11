La poignée de main entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, à l'issue de la victoire du Grec au Masters de Londres lundi, a été assez fraîche. Rien d'étonnant : les relations entre les deux joueurs sont plutôt compliquées, depuis un deuxième tour électrique en 2018 à Miami, où le premier avait notamment insulté le second de "Russe de merde". Le Grec a tenu à faire le point sur ses liens délicats avec le 4e mondial à l'issue de la rencontre, assurant toutefois le "respecter".

"Je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas", a d'abord rétorqué Tsitsipas à un journaliste l'interrogeant sur Medvedev. Avant de revenir, en détail, sur les évènements du tournoi de Miami : "À 3-2 ou 4-2 pendant le troisième set, j'ai tapé le filet pendant un échange. (…) Pour une quelconque raison, il voulait que je m'excuse, alors que j'avais complètement oublié que j'avais tapé le filet parce que j'étais concentré sur mon jeu, sur le fait de gagner ce point. Il a commencé à me regarder, en me disant de m'excuser."

" C'est un finaliste de Grand Chelem, donc j'ai beaucoup de respect pour lui "

"Après ça, je crois que je n'ai plus gagné un seul jeu, a poursuivi le Grec. Il est rentré dans ma tête, et j'étais frustré que cela se passe de cette manière. J'ai essayé de ne pas faire attention, parce que je sais que c'est ce qu'il voulait, mais (…) cela m'a affecté. Je me suis énervé et j'ai dit ce que j'ai dit, ce que je regrette, mais à ce moment, j'étais très frustré."

Tsitsipas, vainqueur pour la première fois en six confrontations face à Medvedev, a toutefois assuré "respecter" le Russe : "C'est sûr que nous n'avons pas la meilleure alchimie du circuit. Cela arrive avec des gens, on ne peut pas aimer tout le monde. Ce n'est pas que je le déteste. Comme il l'a dit, on n'ira pas dîner ensemble… Mais je le respecte, pour sûr. Il a dû faire un long chemin pour arriver où il est désormais. C'est un finaliste de Grand Chelem, donc j'ai beaucoup de respect pour lui." Tout est bien qui finit bien… Jusqu'à la prochaine rencontre.