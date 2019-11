Roger Federer et Novak Djokovic vont s'affronter au Masters pour la première fois depuis 2015. Les deux grands spécialistes de l'épreuve ont hérité du même groupe ce mardi, à l'occasion du tirage au sort de la compétition, qui débute dimanche à Londres. Le n°1 mondial Rafael Nadal, qui a communiqué dans la matinée sur son espoir de participer au dernier tournoi de la saison malgré une légère blessure abdominale, tombe quant à lui avec Daniil Medvedev.

Federer et Djokovic, respectivement 3e et 2e du classement ATP figurent dans le groupe Björn Borg, avec Dominic Thiem et Matteo Berrettini. Le Suisse est recordman du nombre de victoires au Masters (6), le Serbe son plus proche poursuivant en activité (5). Dans le groupe Andre Agassi, Nadal et Medvedev sont accompagnés d'Alexander Zverev, tenant du titre présent lors du tirage au sort, et de Stefanos Tsitsipas.

Le groupe de Nadal programmé lundi

La différence de standing entre les deux groupes pourrait être accentuée par le forfait de Nadal, si celui-ci ne s'estime pas en mesure de défendre ses chances après s'être testé durant la semaine à Londres. Il serait dans ce cas remplacé par Roberto Bautista Agut. "Rafa" aura en tout cas un jour de plus (que s'il avait lancé les hostilités) pour être prêt, puisque la compétition débutera avec des affiches du groupe Borg, ce dimanche : Djokovic-Berrettini dans l'après-midi, Federer-Thiem en soirée.

Lors de la journée de lundi, Medvedev sera opposé à Tsitsipas, alors que l'affrontement Nadal-Zverev est programmé pour clore cette deuxième journée. Pour rappel, Rafael Nadal compte 640 points d'avance sur Novak Djokovic, qu'il a détrôné ce lundi, en tête du classement ATP. Une victoire en match de poules rapporte 200 points, une demi-finale gagnée en octroie 400 et le fait de triompher en finale en attribue 500. 1500 points peuvent ainsi être empochés.