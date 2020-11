Ces deux-là auront des repères encore frais. Une semaine seulement après leur finale au Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev et Alexander Zverev se retrouveront ce lundi, à l’O2 Arena de Londres, pour le choc de la deuxième journée des ATP World Tour Finals. Assurément, ce sont les deux hommes en forme du moment.

Titré à Bercy pour la première fois de sa carrière, le Russe de 24 ans arrive dans la capitale britannique avec un état d’esprit bien différent de la saison dernière, où il était alors complètement cramé physiquement. De son côté, l’Allemand, qui a remporté le Masters en 2018, reste sur une saison indoor quasi-parfaite, avec deux titres à Cologne et une finale à Bercy.

Daniil Medvedev et Alexander Zverev à Bercy, après leur finale.

Dans un exercice 2020 tronqué par la pandémie de Covid-19, ce duel entre le numéro 4 et le numéro 7 au classement ATP aurait tout du parfait bras de fer pouvant aller au tie-break du troisième set, dès leur entrée en lice dans le tournoi. Mais ce serait faire injure à ces deux joueurs que de ne pas prendre en compte l’aspect mental et psychologique qui les affecte tant. Surtout en ce moment.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Sascha Zverev ne porte plus le tennis comme seule préoccupation. Alors que le Masters 1000 de Bercy venait de commencer, l’ex-compagne de Zverev, Olya Sharypova, a mis en branle le monde de la petite balle jaune avec un témoignage accablant dans lequel elle se dit victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon.

Il suffit de s’intéresser au parcours en Grand Chelem du numéro 7 mondial pour comprendre que les matchs à enjeu ne sont pas vraiment sa tasse de thé. Une seule finale, à l'US Open 2020, complètement balancée alors qu'il gagnait deux sets à rien et un break d'avance. Néanmoins, paradoxalement, sa fin mouvementée d’année 2020 a accouché d’une étrange régularité. Seul Medvedev, justement, est parvenu à trouver la clef pour faire vaciller le géant germanique.

En Masters 1000, Medvedev et le Top 10 ça va... ailleurs, bonjour les dégâts

“Je pleurais auprès de ma femme, avait-il avoué, en plaisantant, après son succès à Bercy. Enfin, je ne pleurais pas, mais je me plaignais, du style 'mon dieu, je n'ai plus le niveau, je n'ai même pas fait une finale, je joue tellement mal.’" Mais poussé par son coach, avec qui il a eu une discussion en début de tournoi, le Russe a enfin trouvé le déclic.

“Il avait le choix : soit se ramasser, soit avoir du courage en affrontant certaines choses, a confié Gilles Cervara dans l'émission DiP Impact. Et en finale, au moment le plus difficile, c’est là que Daniil a su faire la différence mentalement. Il a réussi à user Zverev et à le casser.”