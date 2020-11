A trois jours de son coup d'envoi, l'édition 2020 du Masters a soudain pris plus de substance. Jeudi, le tirage au sort des deux poules a été effectué et a placé le numéro 1 mondial Novak avec les finalistes du Masters 1000 de Paris-Bercy Daniil Medvedev et Alexander Zverev, et le nouveau venu Diego Schwartzman dans un groupe appelé "Tokyo 1970", à l'occasion du 50e anniversaire de l'épreuve. Dans le groupe "Londres 2020", Dominic Thiem et Stéfanos Tsitsipas, qui s'étaient affrontés pour le titre en 2019, retrouveront Rafael Nadal et l'un des hommes en forme de l'année, Andrey Rublev. Ce sera la dernière fois que l'O2 Arena londonienne accueillera l'épreuve qui sera transférée à Turin en 2021. Un adieu à huis clos, coronavirus oblige.

ATP World Tour Finals Sampras à Djokovic : "Tu as tout mon respect pour avoir fini numéro 1 une 6e fois" 10/11/2020 À 13:38

Le Masters réunissant les 8 meilleurs joueurs du monde, les groupes sont rarement déséquilibrés de manière flagrante. Entre les deux meilleurs joueurs du monde, difficile de dire qui s'en sort le mieux. Du fait de son manque d'expérience dans la compétition et de sa vulnérabilité au service, Diego Schwartzman semble être l'adversaire le moins dangereux. De ce point de vue, Djokovic a donc été plus chanceux. Mais le numéro 1 mondial a hérité aussi de deux des joueurs les plus en confiance du moment : Daniil Medevedev sacré au Rolex Paris Masters et Alexander Zverev, finaliste et qui a réalisé aussi sur un doublé à Cologne.

Djokovic a encore Federer dans le viseur

Sur le papier, hériter du numéro 3 mondial Dominic Thiem et du tenant du titre Stéfanos Tsitsipas n'a rien d'une sinécure non plus pour Rafael Nadal. Mais l'état de forme de l'Autrichien comme celui du Grec sont des énigmes. Le premier a déclaré forfait à Bercy pour soigner son pied, le second a aussi confié s'être blessé après sa défaite contre Ugo Humbert la semaine dernière. Bien que surpris par Stan Wawrinka à Paris, Andrey Rublev a le profil idéal pour jouer les trouble-fête de son côté. Sacré à Vienne et Saint-Pétersbourg récemment, le Russe, qui compte le plus de titres cette saison (5), a impressionné et devrait constituer, lui aussi, une menace pour le Majorquin.

Rappelons enfin que les quatre dernières éditions du Masters ont été remportées par des joueurs qui n'avaient jamais gagné l'épreuve auparavant (Andy Murray, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev et Stéfanos Tsitsipas). En cas de succès, Djokovic égalerait le record de Roger Federer (6 titres). Le Serbe est aussi le dernier à avoir défendu son bien en 2015, tâche à laquelle sera confrontée cette année Tsitsipas. Nadal court toujours, de son côté, après un premier sacre.

ATP World Tour Finals Schwartzman officiellement qualifié, le casting du Masters est au complet 06/11/2020 À 20:13