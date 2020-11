Il aura donc fallu une longue pause, sept mois de repos forcé par la pandémie, et un concours de circonstances à Flushing Meadows, pour que Dominic Thiem enclenche enfin le mode "Dominator". Certes, les absences de Rafael Nadal et Roger Federer, ou encore l’improbable disqualification de Novak Djokovic, allaient évidemment dans son sens. Mais Thiem est allé chercher son premier titre en Grand Chelem en patron.

Après trois finales perdues en Grand Chelem, Dominic Thiem a trouvé des ressources encore inconnues pour lui pour intégrer le cercle des champions. De cette expérience, il a tiré une confiance qui ne le lâchera normalement plus jusqu’à ce qu’il range définitivement sa raquette au vestiaire. Face au Grec ce dimanche, c’est bien lui qui a remporté les points les plus importants dans le money-time. Un véritable cap par rapport à l’avant US Open. Désormais, face à l’Autrichien, la pression n’est plus du même côté du court.