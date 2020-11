Deux légendes réunies pour un anniversaire. Le Masters fête son demi-siècle cette année et, pour l'occasion, l'ATP a organisé une visio-conférence à laquelle ont participé Pete Sampras et Novak Djokovic, vainqueurs de dix éditions à eux deux. Animé par l'ancien champion britannique Tim Henman, l'entretien a permis aux deux hommes d'évoquer leurs meilleurs moments dans le tournoi des Maîtres, mais aussi de s'exprimer sur leur record désormais commun de six saisons terminées à la place de numéro 1 mondial.

L'exercice 2020, tronqué en grande partie par le coronavirus, a beau atténuer quelque peu la performance de Djokovic, Sampras l'a saluée comme il se doit néanmoins. "Je pense que c’est ta 6e année, Novak, c'est ça ? Félicitations, tu as tout mon respect pour avoir fini encore la saison numéro 1", s'est chaleureusement exclamé le Californien à l'adresse du Serbe. Une reconnaissance qui n'a évidemment pas laissé insensible Djokovic dont "Pistol Pete" était l'idole d'enfance.

Six années de suite... Je ne sais pas comment tu as fait, Pete

Dans cet échange de politesses, le "Djoker" n'a d'ailleurs pas été en reste, plaçant l'accomplissement de son glorieux aîné au-dessus du sien. "Y parvenir, ça demande beaucoup de dévouement et d’organisation aussi bien sur qu’en dehors du court. Je comprends ce que veut dire Pete quand il se rappelle qu'il ne dormait pas bien, qu’il ne mangeait pas bien, et qu’il avait des relations plus difficiles avec son entourage. Tout ce stress, ces émotions positives et négatives, c’est comme une tornade émotionnelle en vous. Six années de suite… Je ne sais pas comment tu l’as fait, Pete, mais j’ai un immense respect pour ça", a-t-il estimé.

De 1993 à 1998, Sampras a ainsi trusté le trône en fin de saison. Très dominateur à l'époque, l'intéressé a évoqué l'énergie qu'il lui a fallu déployer la dernière année. "En 1998, ce n’était pas drôle. Il fallait que j’enchaîne les tournois, que je reste en Europe des semaines supplémentaires. Et je l’ai fait. C’était une super sensation d’avoir réussi à établir ce record, mais ça m’a vidé, émotionnellement, et je l'ai payé les années suivantes. Rester numéro 1, c’est très dur. Je pense que c’est ma plus grande réussite", a-t-il fièrement observé.

Et le Masters dans tout ça ? Chacun à leur tour, les deux légendes ont choisi leur plus grand souvenir. "Le Masters, je l’ai découvert quand Pete jouait les finales. Je le soutenais, c’était mon idole comme je l’ai souvent dit. Je ne peux pas dire que je le copiais parce que mon jeu est complètement différent, mais j’adorais sa façon de gérer la pression, la capacité qu’il avait à jouer à son meilleur niveau quand il en avait le plus besoin. (...) Gagner contre Roger (Federer qu'il avait battu 7-6, 7-5, NDLR) en deux sets très serrés en 2012 avec ce passing long de ligne de revers sur balle de match, c’était probablement l’un des meilleurs coups que j’ai joués dans une grande occasion de ce type", a considéré Djokovic.

Les meilleurs rivaux au Masters ? Becker pour Sampras, Federer pour Djoko

Pour Sampras, pas de surprise : c'est évidemment la finale de 1996 contre Boris Becker qui l'a le plus grandement marqué. A l'époque, la finale du Masters se jouait encore en cinq sets, et il avait fini par prendre le meilleur sur son rival allemand en Allemagne au bout d'un chef d'oeuvre (3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4). "Jouer Boris (Becker) devant son public, c’était un très grand défi. Boris jouait très bien en indoor : grand service, jeu explosif, c’était une silhouette imposante. Ma personnalité, ma capacité à me concentrer m’a aidé. Etre calme dans cette situation où je jouais contre le public aussi, c’était important. C’était un peu stressant. Surtout cette finale à Hanovre en 1996 où nous jouions si bien sur un court rapide, c’était un combat de poids lourds. Le public était bruyant, mais juste."

Deux époques bien distinctes pour deux champions très différents qui n'ont eu aucun mal à reconnaître leurs qualités respectives. Sampras a ainsi rendu hommage au retour de service de Djokovic. "Tout le monde demande qui me poserait le plus de problèmes si je jouais encore aujourd’hui. Ce serait Novak. Contre Andre, si je touchais mes zones au service, je m’en sortais. Contre Novak, ce serait dur à cause de son allonge", a-t-il encore reconnu. Et même si les conditions de jeu sont désormais plus lentes, le Serbe échangerait bien son retour contre le service-volée de son idole. Pas sûr néanmoins que ce dernier soit d'accord. A chaque champion ses points forts et ses failles, c'est aussi ce qui les rend attachants.

