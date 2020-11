Daniil Medvedev est bien l'homme de cette fin d'année 2020. Après une saison un peu chaotique, presque décevante au regard de son explosion du second semestre 2019, le Russe a mis le turbo cet automne. Vainqueur à Bercy il y a deux semaines, il a frappé encore plus fort lors du Masters en décrochant le premier grand titre de sa carrière. A Londres, Medvedev a dominé dimanche soir Dominic Thiem en trois manches (4-6, 7-6, 6-4) après 2h42 d'une bataille qui aura surtout valu le détour pour son caractère éminemment stratégique.

"On peut s'attendre à voir du grand tennis"

Pour Dominic Thiem, le coup est rude. Déjà battu en finale l'an passé par Tsitsipas, il voit son taux de réussite dans les grandes finales s'affaiblir encore un peu plus. Grands Chelems et Masters compris, il compte désormais cinq défaites en six matches pour le titre.