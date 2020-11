Sur le papier, la confrontation semblait la plus déséquilibrée des phases de poule de ce tournoi des Maîtres, entre un Novak Djokovic quintuple lauréat ici-même, et un Diego Schwartzman peu à son aise sur surfaces rapides. Mais "El Peque" a fait illusion le temps de quelques jeux. L’Argentin, qualifié pour son tout premier Masters, a breaké le premier dans le 3e jeu de la partie.

Énorme surprise à venir ? Non, juste une fausse alerte : le n°1 mondial a recollé immédiatement et n’a plus jamais été inquiété sur ses engagements. Face à un Schwartzman bien loin de sa ligne, le Serbe a alors dicté le tempo. En cadence, comme il aime, le patron de l’ATP a montré pourquoi il était si fort sur cette surface en faisant tout mieux que son adversaire, coupant les trajectoires et prenant la balle très tôt. Et surtout, en s’appuyant sur un service très efficace.