Novak Djokovic n’est pas du genre à se morfondre. Quelques semaines après la claque subie en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, celui qui finira une sixième saison à la place de numéro 1 mondial s’est confié lors d’un entretien avec son équipementier Lacoste. Il est revenu sur cette année sur les courts pour le moins spéciale, car interrompue pendant cinq mois à cause du coronavirus. Avec un recul certain, il en a dressé un bilan plus que positif personnellement sur le plan sportif.

Il faut dire qu’avec 39 victoires pour 3 défaites et 5 titres (en comptant l’ATP Cup) en 8 tournois, il est difficile objectivement de ne pas être satisfait. "Jusqu’ici 2020 tennistiquement a été une super saison. Je n’ai perdu qu’un match (à la régulière) en finale de Roland-Garros (il n’avait pas encore été battu à Vienne au moment de l’entretien, NDLR) et j’ai gagné beaucoup de tournois. J’ai démarré l’année avec une victoire dans l’ATP Cup, puis j’ai enchaîné à l’Open d’Australie et Dubaï. Et à la reprise, j’ai gagné immédiatement à Cincinnati", a-t-il souligné dans un premier temps.

J'ai été malchanceux à l'US Open

Pourtant, l’intéressé pourrait être frustré car deux de ses trois revers ont eu lieu en Majeurs. Il a préféré les relativiser et faire remarquer que l'interruption de la saison n'avait pas tant cassé sa dynamique que cela. "J’ai été malchanceux à l’US Open, mais derrière j’ai gagné Rome puis j’ai joué la finale à Roland-Garros. Donc peut-être que je ne pouvais pas vraiment demander plus. Ça a été une saison phénoménale tennistiquement, même s’il y a eu une longue pause de quasiment six mois sans tournois. Mais nous sommes chanceux d’être l’un de ces sports qui a pu reprendre et permettre aux joueurs de renouer avec la compétition. Donc, je me suis bien débrouillé et je ne peux pas me plaindre. Je suis dans une très bonne position", a encore estimé le numéro 1 mondial.

Philosophe, Djokovic espère bien conclure 2020 en apothéose à Londres. Après avoir fait l’impasse sur le Rolex Paris Masters, le Serbe devrait aborder plus frais physiquement que ces dernières années le Masters qu’il espère s’adjuger pour la 6e fois de sa carrière et égaler ainsi le record de Roger Federer. Son dernier sacre remonte à 2015. A l'époque, il avait d'ailleurs battu le Suisse en finale, un scénario qui ne se reproduira pas cette année, le Bâlois manquant à l'appel.

