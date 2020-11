Avant de détailler l'origine de ce rapport de confiance. "Je connais Sascha depuis qu'il est très jeune. C'est une type très sympa. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa famille. J'ai le même âge et je suis de la même génération que son grand frère Mischa, donc j'étais triste quand j'ai appris qu'il traversait quelque chose comme ça. (...) Nous avons passé du temps ensemble cette année lors de l'Adria Tour, à parler des choses de la vie. Donc je le connais de manière plus personnelle désormais. Et je lui souhaite sincèrement de surmonter cela bientôt, pour qu'il puisse se concentrer sur sa vie et sa carrière."