Rafael Nadal dans le dernier carré du Masters, cela faisait un bail, n’est-ce pas ? Cinq ans, en l’occurrence. Le Majorquin n’avait plus goûté à l’ivresse d’une telle hauteur lors des ATP Finals depuis 2015 et un revers face à Novak Djokovic. Mais jeudi soir, à l’issue de son succès décisif face à Stéfanos Tsitsipas (6-4, 4-6, 6-2) dans le groupe "London 2020", il n’a pas eu une lecture manichéenne de ce retour sur le devant de la scène londonienne.

Pour en arriver là, le numéro 2 mondial a donc dû écarter le tenant du titre, Tsitsipas, dans ce qui était un quart de finale maquillé en joute de poule. Il s’est montré globalement satisfait de sa performance : " Je pense que j’ai assez bien joué pendant la plupart du match ." Malgré un trou d’air qui a relancé les débats. C’est en effet sur une double faute que "Rafa" a concédé son service pour la seule fois de la partie, et, au passage, le deuxième set.

" J’estime avoir remporté mes services assez confortablement jusqu’à ce moment-là , a débriefé Nadal. Après (la perte du deuxième set, ndlr) cela a un peu changé, j’ai commencé à servir un peu moins bien, mais cela reste un match très positif pour moi ." Avec 8 aces contre cette unique double faute, 65% de premières balles passées et, surtout, 81% de réussite derrière elles, l’Espagnol a affiché un bon niveau sur son engagement.

Un bon niveau, cela ne suffira peut-être pas, face à un Daniil Medvedev qui joue un dernier match de poule pour du beurre, ce vendredi, à partir de 15h contre Diego Schwartzman. Le Russe est en pleine bourre. Il n’a pas eu besoin du moindre tie-break pour dominer Novak Djokovic et Alexander Zverev en deux manches. Tandis que Rafael Nadal a donc eu besoin de trois sets pour prendre le dessus sur Tsitsipas, et a notamment été battu 7-6, 7-6 par Dominic Thiem. Il en profite pour faire profil bas : "Si je veux avoir une chance, je vais devoir jouer à mon plus haut niveau, sinon, ce sera quasiment impossible de gagner."