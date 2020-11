" Après le confinement, j'ai passé des mois très difficiles. L'arrêt avait fait du bien à mes genoux, ils allaient mieux, aussi loin que je me souvienne, mais mon pied était totalement détruit , a confié Rafael Nadal, qui aurait pu mettre un terme à sa carrière dès 2005 à cause de ce problème avant d'être sauvé par des chaussures sur mesure et des semelles adaptées. Cet été, j'ai passé trois mois horribles à aller me faire soigner à Barcelone . J'allais m'entraîner une heure maximum, mais je ne pouvais pas me déplacer. Les traitements m'ont aidé ."

Mais son entraîneur Carlos Moya et son kiné, Rafael Maymo, ont su le relancer. "Je n'ai jamais eu envie de m'arrêter définitivement, mais mettre un terme à ma saison prématurément, oui, a-t-il annoncé. Avec Carlos et Rafael, on est allés marcher en montagne, on a fait quelques excursions. Au final, c'était le bon choix puisque j'ai fini par gagner Roland-Garros et l'US Open, et que j'ai terminé la saison 2019 numéro 1 mondial, seulement six mois après cette période."