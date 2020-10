Son maintien était vital pour l’ATP sur le plan financier. Le Masters aura bien lieu en 2020, comme lors des saisons précédentes. A ceci près qu’il ne consacrera pas vraiment les 8 meilleurs joueurs d’un exercice en cours tronqué par la suspension durant plus de 5 mois du circuit, coronavirus oblige. Pour en déterminer les participants, il a été décidé l’été dernier de supprimer la Race (résultats depuis le 1er janvier) et de s’appuyer sur un classement ATP réformé établi sur les 18 meilleurs résultats de chaque joueur entre mars 2019 et décembre 2020. En suivant cette logique, le Top 7 actuel est d’ores et déjà qualifié, une rareté alors qu’il reste trois semaines de compétition.

Heureusement pour l’enjeu de cette fin d’année, le forfait de Roger Federer - qui aurait donc pu s’aligner sur le tournoi des Maîtres avec seulement l’Open d’Australie derrière lui - permettra au 9e joueur mondial de se produire, lui aussi, à l’O2 Arena de Londres, théâtre de l’événement pour la dernière fois avant son transfert à Turin en 2021. Il reste donc deux billets à attribuer et 1750 points à distribuer au maximum pour un joueur qui ferait le triplé Anvers (ATP 250), Vienne (ATP 500) et Paris-Bercy (Masters 1000).

Actuellement, Diego Schwartzman est en position de dernier qualifié avec 3180 unités. En réalisant une petite soustraction rapide - c’est-à-dire en lui retranchant ces 1750 points potentiels -, on se rend compte que, mathématiquement, le dernier à pouvoir dépasser l’Argentin en réalisant un tel triplé serait Jan-Lennard Struff, actuel 32e à l’ATP (1450 points). Ils seraient donc 25 à être théoriquement concernés par ce sprint pour les deux derniers billets pour Londres, mais le nombre de prétendants est en fait bien plus restreint pour plusieurs raisons.

D’abord, tous ne joueront pas les trois semaines d’affilée. Entre autres, John Isner, actuel 23e, n'est pas dans la course parce qu'il a d’ores et déjà mis un terme à sa saison. Ensuite, réforme du classement oblige, aucun prétendant ne peut perdre de points, ce qui donne un avantage certain aux mieux placés d’entre eux. Enfin, certains avaient mieux joué que d’autres l’an passé et auront donc moins de points à gagner potentiellement. C'est le cas par exemple de Grigor Dimitrov, 20e et demi-finaliste à Bercy l'an dernier. La liste des candidats les plus sérieux se réduit à 6 noms de la 8e à la 13e places : Andrey Rublev, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, Gaël Monfils, Denis Shapovalov et Roberto Bautista Agut.

Très exactement 719 points séparent le Russe de l'Espagnol. Indéniablement, Rublev, qui a gagné 4 titres cette saison, soit autant que Novak Djokovic (même s’ils sont moins prestigieux), part avec une belle longueur d’avance, autant sur le plan comptable que du point de vue de la forme du moment. Vainqueur à Saint-Pétersbourg dimanche, il a d’ailleurs décidé de faire l’impasse sur les ATP 250 de la semaine pour reprendre des forces en vue de l’enchaînement Vienne-Bercy. C’est également le cas de Matteo Berrettini, Gaël Monfils et Roberto Bautista Agut. Diego Schwartzman et Denis Shapovalov ont, eux, choisi de faire feu de tout bois en tentant leur chance à Cologne.

Shapovalov a le vent en poupe, Monfils et Berrettini beaucoup moins

Si l’on se fie à l’impression laissée ces dernières semaines sur les courts, les deux derniers cités, ainsi qu’Andrey Rublev bien évidemment, semblent les plus en forme. Malgré un retard de 350 points sur Schwartzman, actuellement en position de dernier qualifié, Shapovalov représente une vraie menace vu ses prédispositions en indoor où son tennis offensif paie. Finaliste du Rolex Paris Masters l’an passé, il a montré en Russie la semaine dernière que la déception de sa sortie précoce à Roland-Garros était digérée. En s’inclinant face à Rublev, il a perdu une bataille mais certainement pas la guerre.

S’ils le devancent de quelques unités au classement, Gaël Monfils et Matteo Berrettini apparaissent ainsi moins armés que le Canadien dans cette dernière ligne droite. Le Français n’a toujours pas gagné depuis qu’il a repris la compétition à Rome et manque cruellement de confiance. Mais c’est bien en salle aussi qu’il s’est montré le plus performant dans son histoire récente : il reste d’ailleurs sur deux titres dans ces conditions de jeu (Montpellier et Rotterdam en février), même si sa dynamique d’avant interruption du circuit n’a pas grand-chose à voir avec celle qu’il traverse désormais.

Potentiellement sans "Big 3", Bercy s'annonce plus décisif que jamais

Quant à l’Italien, difficile d’y voir clair en ce moment sur son état de forme. Sa puissance et ses qualités naturelles au service et en coup droit en font un joueur dangereux en indoor. Mais décevant à l’US Open puis à Roland-Garros, il n’a à l’heure actuelle pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien en 2019 et qui lui avait permis de découvrir le Masters. A Vienne, où il a été demi-finaliste l’an dernier, il ne pourra au mieux aller chercher "que" 320 points supplémentaires.

Pour lui, comme pour ses concurrents directs, la tâche sera d’ailleurs d’autant plus compliquée en Autriche que Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Stéfanos Tsitsipas, déjà qualifiés pour les World Tour Finals, seront également de la partie. Plus que jamais, c’est donc Paris-Bercy, seulement le 3e et dernier Masters 1000 de la saison (sur 9, les 6 autres ont été annulés à cause du coronavirus, ndlr), qui fera office de juge de paix. Non seulement en raison du nombre de points que le tournoi mettra en jeu, mais aussi à cause des absences probables des deux meilleurs joueurs du monde Novak Djokovic et Rafael Nadal qui laisseront donc plus de place aux autres.

Bien que tenant du titre, le Serbe n’a rien à gagner dans la capitale française et son choix de jouer à Vienne exceptionnellement tend à le confirmer. Quant à l’Espagnol, après son 13e triomphe à Roland, il a évoqué la possibilité de se concentrer d’ores et déjà sur le début de saison 2021, mettant même en doute sa participation… au Masters. Si Nadal venait à manquer à l’appel de Londres, comme son vieux rival Federer, le 10e joueur mondial serait donc l’éventuel dernier qualifié, ce qui pourrait aiguiser d’autres appétits.

Dans cette saison hors norme, on ne serait pas à une autre surprise près. David Goffin ou plus sûrement un Pablo Carreño Busta en forme en cette fin de saison (demi-finaliste à l’US Open et quart-de-finaliste à Roland-Garros), respectivement 14e et 15e à 520 et 675 longueurs de Berrettini (10e), pourraient se mêler à la lutte. Le Belge et l’Espagnol sont d’ailleurs les deux premières têtes de série du tournoi d’Anvers cette semaine. Plus que jamais, chaque petit point grapillé pourrait faire la différence au moment du verdict final.

