VIDEO - Tennis : Rallyes de folie, revers ravageur et tweener vain : le Top 5 des ATP Finals

ATP FINALS - La saison 2020 de tennis s'est conclue sur un Masters ébouriffant, marqué par plusieurs matches riches en rebondissements et de points plus spectaculaires les uns que les autres. Voici notre Top 5, qui met notamment à l'honneur Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Rafael Nadal

00:02:17, 92 vues, il y a 4 heures