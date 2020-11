Dans la foulée de sa défaite pour son premier match du Masters de Londres face à Daniil Medvedev, Alexander Zverev s'est exprimé sur l'avenir du tennis. Et l'idée de réduire les matches en deux sets gagnants dans les Grands Chelems évoqué quelques heures plus tôt par Novak Djokovic. "Tu ne changes pas l'histoire du tennis comme ça. On l'a fait pour la Coupe Davis, on a vu le résultat. Le tennis est un sport physique. C'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on va à la salle de sport. Les Grands Chelems doivent rester en 5 sets pour toujours", a lancé le joueur allemand en conférence de presse.

Rafael Nadal est également favorable au maintien des trois sets gagnants à l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. "Je suis totalement contre, a noté le Majorquin. Le format en trois sets gagnants rend ces tournois particuliers. C'est l'histoire de notre sport. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut être plus solide mentalement et physiquement."

Il faut qu’on s’adapte à la nouvelle génération

Novak Djokovic a expliqué son choix par le fait que les longs matches arrivent moins à capter les plus jeunes. "Je pense que la durée d'attention des fans, notamment de la nouvelle génération, est plus courte. A nous d'améliorer le produit qu'est le tennis d'un point de vue commercial et marketing. Nous devons changer quelque chose", a précisé le numéro un mondial. Comme lors de la création de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) cette année, Novak Djokovic n'est pas suivi par les plus grands joueurs du circuit.

