Auger-Aliassime sera lui aussi au rendez-vous de l'Ultimate Tennis Showdown de Mouratoglou

L'Ultimate Tennis Showdown (UTS) a officialisé mercredi la participation de Félix Auger-Aliassime. Le jeune Canadien rejoint Benoît Paire, Fabio Fognini, Lucas Pouille, David Goffin, Alexei Popyrin et Dustin Brown dans la liste des engagés de la ligue lancée par Patrick Mouratoglou dont le coup d'envoi sera normalement donné le week-end des 13 et 14 juin prochains.

C'est un bien joli coup réalisé par Patrick Mouratoglou. Après avoir annoncé la création de l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), compétition destinée à devenir une ligue parallèle au circuit ATP, il y a quelques semaines, le coach de Serena Williams voit la liste des joueurs engagés s'élargir. Après Alexei Popyrin (dont le prère est aussi à l'origine de l'événement), David Goffin, Fabio Fognini, Benoît Paire, Dustin Brown et Lucas Pouille, la participation de Félix Auger-Aliassime a été officialisée mercredi. Le jeune et prometteur Canadien, qui a repris l'entraînement dans l'académie Mouratoglou depuis quelques semaines, donne ainsi encore plus de relief à l'épreuve qui devrait être lancée les 13 et 14 juin prochains.

Lors de ses séances de travail, on a vu Auger-Aliassime aux prises avec Stefanos Tsitsipas ces derniers temps. Habitué de l'académie Mouratoglou, le Grec, actuel numéro 6 mondial, pourrait bien être l'un des prochains à compléter la liste (dix joueurs en tout), donnant à l'UTS un deuxième membre du top 10 (en plus de Goffin) pour son lancement. La compétition à huis clos sera retransmise à la télévision, mettra en scène du coaching aux changements de côté et expérimentera notamment un code de conduite moins strict pour permettre aux joueurs de s'exprimer davantage.

