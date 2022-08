Serena Williams a eu pléthore de combats et d'opposantes de choix au cours de sa très riche carrière. Aujourd'hui consultante pour Eurosport, Kim Clijsters en fait partie. Dans ce premier volet du Legends' Voice à l'Américaine, la Belge raconte sa rivalité et son parcours aux côtés de l'une des plus grandes légendes du jeu. Un héritage que la quadruple vainqueure en Grand Chelem s'évertue à saluer.

"Serena Williams a récemment annoncé qu'elle "évoluerait" loin du tennis professionnel. J'ai vraiment adoré l'article qu'elle a écrit dans le magazine Vogue à propos de sa décision.

Ad

US Open Swiatek à la recherche du second souffle IL Y A UNE HEURE

L'US Open est censé être son tournoi d'adieu et je pense que, malgré toute son expérience et son vécu, elle n'a aucune idée de comment elle va l'appréhender. C'est une joueuse qui joue avec tellement d'émotions, ça va être très intéressant de voir comment elle va gérer tout ça, tout en sachant que chaque match qu'elle joue à New York pourrait être le dernier.

Participer à un tournoi en sachant que c'est le dernier de votre carrière professionnelle a été tout un défi pour moi. Vous êtes vraiment dans un drôle d'entre-deux, tiré dans les deux sens. D'un côté, vous essayez de vous dire : 'écoute, essaie de te concentrer uniquement sur ton tennis, c'est juste un tournoi, un de plus, comme tu le fais depuis tant d'années'. Mais de l'autre, vous comprenez que c'est la dernière fois que vous faites tout ça, que ce soit préparer votre sac ou autre chose. C'est un peu comme si on se disait : ''est-ce que c'est la dernière fois que je fais ça ici ?"

Quand j'ai annoncé ma retraite en avance, surtout la première fois que j'ai raccroché en 2007 (ndlr, Kim est revenu entre 2009 et 2012 et une deuxième fois en 2020), je l'ai fait parce que c'était exactement ce que je ressentais. J'avais besoin de me donner un délai et me dire que oui, j'allais tout donner dans mon tennis pour une année supplémentaire. J'étais très ouverte à l'idée de le partager parce que dans ma tête, je ne pouvais pas savoir tout ce que ça représente sans le partager avec les médias. C'est juste comme ça que je l'ai pris. Chacun aborde la chose différemment.

Après mon dernier match, je me souviens que je me suis sentie très soulagée. Pas de perdre, mais de savoir que c'était fini. On verra comment Serena va le prendre. Je suis sûre que ça va être très émouvant. Je pleurais déjà quand elle l'a annoncé au début du mois. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vue au Canada, quand elle a dit au revoir après sa défaite là-bas. Je regardais son interview sur le court et on pouvait voir toutes les émotions qui sont ressorties. C'est un changement très marquant dans votre vie, savoir que l'on a fait partie de la génération qui est presque apparue en même temps que Serena… C'est incroyable de voir sa longévité, combien de temps elle a réussi à rester au top, comme sa sœur Venus.

Serena salue les fans après la cérémonie qui lui a été dédiée à Toronto. Crédit: Getty Images

Voir Serena fermer ce chapitre de sa vie, c'est un peu... Nous savons tous que la vie continue, mais c'est un moment très, très important, énorme même. Ça vous rappelle toutes les années et les moments partagés avec elle comme la première fois que j'ai joué contre elle, que je l'ai vue, tous ces souvenirs sur le circuit et surtout le fait de voir une jeune fille devenir une icône, pas seulement du tennis, mais du sport. C'est vraiment superbe de faire partie de cette génération de ces vingt dernières années.

Serena et Venus Williams à l'US Open en 1997 Crédit: Getty Images

La première fois que j'ai rencontré et joué Serena, c'était d'ailleurs à l'US Open. Je pense que c'était en 1999. Je l'ai jouée au troisième tour et c'était sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. C'était un match vraiment très serré. J'étais cette fille inconnue, une jeune gamine venue de Belgique, ce tout petit pays. Mais Serena, c'était pareil, peu de gens savaient qui elle était. Ils connaissaient l'histoire de ces deux sœurs qui n'avaient pas joué en juniors, qui débarquaient pour dominer avec leur style de jeu à elle. Il y avait ce buzz à leur sujet dans le petit monde du tennis.

Quand je l'ai jouée, je pense que j'avais une avance de 5-2 dans le troisième set et j'ai fini par perdre parce que mon bras s'est soudainement senti lourd. C'était sur le Louis Armstrong, le deuxième plus grand court de l'US Open. À 5-2, je me suis dit : 'OK, j'ai une chance'. Elle faisait des fautes directes et tout d'un coup, on a vu quelque chose de typique chez Serena : elle s'est réveillée. Des retours tranchants, des aces, bref quelque chose l'a bousculée. Elle s'est "fâchée" et elle a réussi à élever son niveau de jeu. C'est un peu l'histoire de sa carrière.

On a pu voir ça pendant de nombreuses années, comment elle peut faire ça alors qu'elle n'est pas dedans, absente. Beaucoup de gens, même des commentateurs, se disent : 'oui, ça pourrait bien se produire, Serena pourrait être éliminée du tournoi'. Elle a bâti sa réputation sur ça : elle peut démarrer la machine quand elle en a envie, se bouger et faire monter l'adrénaline.

Je me souviens de Richard, son père, qui est venu me voir après le match. Il était super gentil et m'a juste dit : "oh, tu es une grande joueuse, continue de bien travailler, vous aurez encore tellement de belles batailles'. C'était en quelque sorte ma première interaction avec Serena, puis avec son père par la suite.

Notre rivalité a été très importante pour ma carrière car je me souviens très bien de la manière dont je jouais contre les grosses frappeuses. J'ai joué contre Lindsay Davenport, contre Monica Seles, mais il n'y avait personne qui était aussi explosive que Serena, qui pouvait faire faire le geste autant de puissance. Au fil du temps, elle a développé un jeu complet, avec le toucher, le slice, le service-volée, les volées. De manière générale, la confiance dans son jeu a augmenté au fil des années et je pouvais définitivement le sentir quand j'étais en face d'elle, de l'autre côté du court.

Serena et Kim se font la bise après leur match à l'Open d'Australie 2003. Crédit: Getty Images

Au début, c'était sa puissance et ses capacités d'endurance qui étaient incroyables. Je me suis dit : 'd'accord, c'est un autre niveau'. Et je savais que je devais travailler de plus en plus dur et me concentrer pour devenir plus forte, plus en forme car c'était le nouveau niveau d'exigence vers lequel le tennis féminin se dirigeait. Avec mes entraîneurs, cela nous a donné l'envie d'essayer de trouver une façon de contrer cette force et cette puissance que vous pouvez encaisser et c'était clairement flagrant au début.

Travailler pour devenir plus rapide, prévenir les blessures, apprendre à gérer les longs échanges à haute intensité, se déplacer d'un côté à l'autre, glisser... C'est clairement devenu une nouvelle approche et je pense que mon équipe le savait. OK, si tu veux rivaliser avec les meilleures, c'est ce sur quoi tu dois travailler. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je crois que tout le monde a eu cette idée à ce moment-là. Je pense que Justine Henin aussi et tout le reste des joueuses de cette génération l'ont réalisé : "OK, c'est une intensité différente".

Je vois aussi l'impact que Serena a eu sur la génération actuelle. Maintenant que je vis aux États-Unis, je vois à quel point le tennis n'est pas un sport qui vient à l'esprit de beaucoup d'enfants quand ils sont plus jeunes. Je le vois dans notre région ici, dans le New Jersey, je le vois dans les communautés autour : le tennis n'est pas le sport auquel beaucoup d'enfants pensent à moins que les parents ne soient vraiment impliqués car ce n'est tout simplement pas aussi accessible. Je crois sans aucun doute à l'impact que les sœurs Williams ont eu sur la jeune génération, on en voit l'influence non ?

On peut voir Madison Keys, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Coco Gauff... Il y a tellement de jeunes filles qui les admirent. C'est l'impact qu'elles ont eu sur plusieurs générations et c'est évident même en dehors du tennis. Lorsque Serena a partagé son histoire sur l'accouchement et les problèmes auxquels elle a dû faire face… Tout ça va bien au-delà d'une simple joueuse de tennis sur le circuit qui envisage de devenir parent. Pouvoir partager son histoire et voir toute la vulnérabilité qu'elle a partagée dans le documentaire, dans ses interviews, je pense que c'est quelque chose qui va tellement plus loin que ce qu'aucun joueur de tennis n'a jamais fait… C'est à un niveau où cela touche les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès au tennis, qui ne peuvent pas la regarder jouer en direct ou acheter un abonnement à la télévision. Il y a donc indéniablement un impact énorme de sa part.

Serena a, sans le moindre doute, fait de son mieux pour atteindre ses objectifs. Je pense que peu de gens réalisent à quel point ses accomplissements ont été incroyables après avoir eu sa fille Olympia. Avec autant de monde, l'accent était toujours mis sur le record absolu de titres en Grand Chelem que Serena essayait d'atteindre. Quand vous êtes si performante, que vous avez remporté 23 tournois du Grand Chelem et que vous espérez décrocher le 24e, les gens ne parlent que de ça....

Mais faire quatre finales de Majeur et ce, un an et demi après la naissance de sa fille, c'est absolument incroyable. Je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent là-dessus, pas donné assez de respect à ce que Serena a fait à ce moment-là. C'était un si grand moment et j'ai l'impression que le curseur a été trop mis sur ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir plutôt que sur ce qu'elle accomplissait…"

Kim Clijsters rejoint l'équipe des experts Eurosport pour la couverture de l'US Open aux côtés de Mats Wilander, Barbara Schett, Alex Corretja, John McEnroe, Justine Hénin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément ou encore Camille Pin. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

US Open Le programme de lundi : Medvedev en ouverture, Serena en night session IL Y A UNE HEURE