Dominic Thiem a une obsession en 2020 : gagner un titre du Grand Chelem. Vainqueur de son premier Masters 1000 à Indian Wells et finaliste à Roland-Garros l’an passé, le numéro 4 mondial veut franchir un nouveau palier cette saison et est à la recherche des petits détails qui pourraient faire la différence. Et qui de mieux pour l’aider à atteindre son objectif que le seul Autrichien à avoir triomphé du côté de la Porte d’Auteuil en 1995 ? Thomas Muster, qui a officié en tant que capitaine de l’Autriche lors de l’ATP Cup, l’accompagnera donc pendant une vingtaine de semaines sur le circuit.

Le Chilien Nicolas Massu, dont l’influence a été très bénéfique pour Thiem en 2019, restera son coach principal, Muster intégrant donc l’équipe pour apporter un petit plus. "Je pense que je peux encore m’améliorer dans beaucoup de domaines, et Thomas est le meilleur joueur de l’histoire du tennis autrichien et il a atteint dans sa carrière les objectifs que je me fixe actuellement", a ainsi expliqué le numéro 4 mondial à Sydney mercredi, après l’élimination de son équipe de l’ATP Cup.

In Zukunft an der Seite von Dominic Thiem: Österreichs Tennis-Legende Thomas MusterGetty Images

Muster ne serait revenu "pour personne d'autre"

Alors que les rumeurs d’une collaboration entre les deux hommes avaient circulé dès le mois d’octobre dernier, ils ont commencé à travailler ensemble à l’intersaison avant de se retrouver à Sydney où Thiem avait donc choisi Muster pour capitaine dans le cadre de l’ATP Cup. "Nous avons un chemin difficile devant nous pour réaliser ces objectifs, mais nous pouvons y parvenir. Nous sommes très heureux et impatients de nous y mettre", a ajouté le finaliste du Masters de Londres.

Convaincu du potentiel de Thiem, Muster a donc pris la décision de revenir, à temps partiel, sur le circuit. "Je voulais m’impliquer à ses côtés. Nous savons tous qu’il peut gagner des titres en Grand Chelem, c’est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il peut aller plus loin. Je ne serais revenu pour personne d’autre que lui. (…) Je veux le rendre meilleur que je ne l’ai jamais été moi-même", a confié l’ex-champion autrichien qui avait rejeté toutes les demandes qui lui avaient été adressées jusqu’alors de reprendre du service en tant que coach.

"C’est un honneur pour moi qu’un joueur comme Dominic m’ait sollicité pour l’aider. Et je suis heureux de mettre toute ma connaissance du jeu et mon expérience à sa disposition", a conclu Muster. Ce dernier accompagnera Thiem à Melbourne pour l’Open d’Australie, au côté de Nicolas Massu.