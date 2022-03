La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe ce mercredi. Pourtant au sommet de son art, Ashleigh Barty a décidé d'arrêter sa carrière, et ce à seulement 25 printemps. Quelques années après une première retraite lors de laquelle elle avait fait du cricket pendant près d'un an et demi, l'Australienne a donc redit stop, assurant que cette fois, elle ne reprendrait plus la raquette. Un choc pour les amateurs de tennis et le tennis féminin qui perd sa numéro 1 mondiale. Et pourtant, Barbara Schett, elle, sentait arriver ce coup de tonnerre.

Ad

"Je ne suis en fait pas si surprise qu'elle prenne sa retraite. J'ai toujours pensé qu'elle ne ferait pas une carrière très longue. Elle n'aimait pas autant le jeu que d'autres, et elle n'était pas motivée par le succès ou l'argent ou quelque chose comme ça. Son annonce aujourd'hui a bien sûr été un peu une surprise. Mais en fin de compte, je pensais qu'elle allait peut-être jouer l'US Open cette année et arrêter ensuite. Et elle l'a fait finalement dès maintenant alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Wow, quelle championne !", estime la consultante pour Eurosport.

Tennis Barty à la retraite : des regrets et un profond respect IL Y A 3 HEURES

Son rêve réalisé à Wimbledon, l'Open d'Australie était un bonus à partager

De son propre aveu, Barty y réfléchissait depuis plusieurs mois, et plus précisément depuis son titre à Wimbledon où elle est devenue l'été dernier la première Australienne sacrée depuis 1980. En réalisant son rêve d'enfant, en atteignant son objectif ultime, elle a compris que la flamme qui l'habitait perdait en intensité. Sa démonstration à Melbourne était en quelque sorte une manière de partager avec ses compatriotes cette plénitude, avant de se retirer.

"Elle était si relâchée malgré toute cette pression à domicile (aucune Australienne n'avait gagné l'Open d'Australie depuis 44 ans, NDLR). J'ai eu l'impression qu'elle était si à l'aise sur le court. Et elle l'était parce que ça n'avait pas tant d'importance pour elle. Elle voulait juste faire de son mieux. Et gagner ce titre lui a confirmé que prendre sa retraite, c'était ce qu'elle voulait faire", analyse Barbara Schett, témoin privilégié au bord du court du sacre de Barty à Melbourne. L'Autrichienne pensait même qu'elle l'annoncerait lors de la remise des trophées.

C'est pour de bon, je ne crois pas qu'elle reviendra dans trois ou quatre ans

"Son silence était terriblement pesant après son titre, elle n'a fait aucune apparition médiatique. Et la manière dont elle l'a annoncé aujourd'hui… Je ne me souviens de personne à un si haut niveau, numéro 1 mondiale restant sur deux titres en Grand Chelem sur les trois derniers joués, faire quelque chose de comparable. Prendre sa retraite, ça demande beaucoup de courage, mais je pense que c'est ce qu'elle veut vraiment et que c'est pour de bon. Je ne crois pas qu'elle reviendra dans trois ou quatre ans. Elle veut être à la maison, jouer au golf. Elle veut se marier, je suis sûre qu'elle veut avoir des enfants bientôt. Donc, c'est pour ça que ça ne me surprend pas", ajoute notre consultante.

Si Barbara Schett avait donc senti le coup venir, il n'en reste pas moins que pour l'Australie, c'est un véritable choc. L'Autrichienne, qui vit aux antipodes, l'a constaté à plus d'un titre. "Tout le monde en parle à la télé et sur les réseaux sociaux. J'ai reçu tellement d'appels, d'amis à moi qui ne s'intéressent pas vraiment au tennis ici en Australie. Ils m'ont envoyé des messages, se demandant ce qui se passait, pourquoi elle faisait ça. Toute l'Australie en parle et elle donnera une autre conférence de presse demain à Brisbane. Mais je ne serais pas surprise qu'on n'entende plus trop parler d'elle ensuite, parce qu'elle veut faire profil bas, elle n'aime pas être au centre de l'attention."

Avant Barty, ces joueurs et joueuses qui ont décidé de tout plaquer au sommet

Et c'est peut-être cette partie du caractère de Barty qui a été sous-estimée. Humble et discrète par nature, elle n'était sans doute pas faite pour rester longtemps dans la lumière, malgré son immense talent. Barbara Schett, qui a pris sa retraite de joueuse professionnelle à 28 ans, le comprend mieux que quiconque.

"Il suffit de voir comment les Rafael Nadal, Serena Williams et autres sont constamment jugés, quoi qu'ils disent pour se rendre compte du poids que c'est. Quand vous arrêtez, tout d'un coup, toute cette folie disparaît, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait : se réveiller le matin et ne pas se sentir coupable de ne pas s'entraîner. Vous n'avez plus rien à justifier et c'est la meilleure sensation qui soit. Je ne l'oublierai jamais et c'est ce que Ash Barty doit ressentir en ce moment."

Tennis Avant Barty, ces joueurs et joueuses qui ont décidé de tout plaquer au sommet IL Y A 3 HEURES