Mercredi, Benoît Paire participera au "match des héros", une rencontre caritative entre "la team OM" et la "team UNICEF" au Vélodrome. Dans une vidéo diffusée par l'Olympique de Marseille lundi, l'actuel 50e joueur mondial a révélé avoir failli rejoindre le centre de formation du club olympien lorsqu'il était jeune. "J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi : c’était l’Olympique de Marseille", a-t-il d'abord déclaré.

"J'ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content, a-t-il ajouté avant de conclure. C’est paradoxal, mais quand je jouais au foot j’étais très calme... Je me sentais vraiment entouré par mes coéquipiers."

