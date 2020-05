Berrettini comprend Thiem : "Je préfère aider un hôpital ou une famille en difficulté qu'un joueur"

Comme Dominic Thiem, Matteo Berrettini n'a visiblement pas l'intention de participer au fonds d'urgence pour les joueuses et joueurs mal classés. Dans des propos rapportés par l'agence de presse italienne ANSA, le numéro 8 mondial a repris les arguments de l'Autrichien, tout en saluant l'initiative de Novak Djokovic.

Dominic Thiem n'est pas seul. L'Autrichien, qui a refusé de participer au fonds d'urgence pour aider ses collègues mal classés frappés de plein fouet par l'arrêt des circuits, a créé la polémique voici quelques jours. Mais Matteo Berrettini, un de ses rivaux lui aussi membre du top 10 mondial, lui a emboîté le pas cette semaine. L'Italien, qui a renoncé à reprendre la compétition à huis clos lors de l'exhibtion UTR Pro Match (8-10 mai) à West Palm Beach à cause d'une blessure à la cheville, a donné son avis sur l'initiative solidaire lancée par Novak Djokovic voici quelques semaines à l'agence de presse italienne ANSA vendredi.

"Le plan d'aide de Djokovic aux joueurs de tennis en difficulté ? Avec 'Nole', nous nous sommes écrits, et ce n'est pas obligatoire. Je préfère m'engager pour des problèmes plus complexes, comme pour aider un hôpital ou une famille en difficulté, plutôt qu'un joueur", a ainsi considéré Berrettini dans des propos qui ressemblent à ceux tenus par Thiem. L'Autrichien avait notamment estimer qu'aucun de ses collègues mal classés ne luttaient "pour survivre" et que beaucoup ne donnaient "pas tout au tennis" et n'étaient "pas très professionnels".

La 620e joueuse mondiale envoie une lettre ouverte à Thiem

Berrettini a tout de même souligné les bonnes intentions du numéro 1 mondial. "Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'aide et sont dans le rouge financièrement. Ce projet est très positif pour le tennis et il montre que les meilleurs se soucient de leurs collègues moins fortunés", a-t-il ainsi estimé. Alors que chacun est libre de contribuer ou non au fonds de soutien, les instances dirigeantes du tennis (ATP, WTA, ITF et les quatre tournois du Grand Chelem) l'ont doté de plus de 6 millions d'euros.

Mais la prise de position de Thiem continue de susciter la controverse. Ainsi, la joueuse algérienne Ines Ibbou, 620e joueuse mondiale, a publié une lettre ouverte à l'Autrichien sous la forme d'une vidéo décrivant son combat quotidien pour vivre de son métier et le manque d'infrastructures dans son pays pour l'aider à réaliser son rêve.

"J'ai remporté mes premiers points WTA en gagnant un 10 000 dollars à 14 ans. Plutôt impressionnant, non ? Comme toi, j'ai atteint les sommets des classements juniors. Pas le top 10, mais 23e mondiale. Pas si mal pour une Africaine, non ? C'était tellement improbable que beaucoup de journalistes m'ont appelée 'le miracle du tennis'. Ce n'est pas une blague ! Très peu de jeunes Africains l'ont fait avant moi, disaient-ils. Et aucun dans mon pays. Si j'avais fait partie de ton monde magique à l'époque, j'aurais probablement attiré l'attention de nombreux sponsors et la fédération aurait pris soin de moi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Des sponsors, tu dis ? Adidas ? Nike ? Wilson ? Prince ? Head ? Ils n'existent même pas en Algérie", a notamment raconté la joueuse algérienne.

Dans la crise traversée actuellement par le sport et le tennis, tous ne sont pas frappés de la même façon. Plus que jamais, le monde de la petite balle jaune présente des réalités multiples qui semblent parfois inconciliables.

