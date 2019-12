Bianca Andreescu désignée athlète canadienne de l'année

Le jury était composé de 30 journalistes sportifs. Et Bianca Andreescu a été élue à l'unanimité. Peu avant sa belle victoire aux internationaux des Etats-Unis face à Serena Williams, la Canadienne avait remporté, en août à Toronto, la Rogers Cup, le principal tournoi de tennis canadien. Un exploit qu'aucun compatriote n'avait réalisé depuis 1969.

"Je suis si reconnaissante pour ce trophée, a réagi Andreescu, qui a fini l'année N.5 mondiale. Je ne m'y attendais pas, et d'être la première joueuse de tennis à le gagner est encore plus surréaliste. Je suis impatiente de savoir ce que 2020 va m'apporter, et suis toujours fière de représenter le Canada au plus haut niveau", a-t-elle ajouté.