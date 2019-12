C'est un léger contre-temps qui pourrait avoir de grandes conséquences. Que les fans d'Andy Murray se rassurent, sa hanche en métal fonctionne. Mais l'Ecossais de 32 ans, touché à l'aine lors de la phase finale de la nouvelle Coupe Davis (18-24 février dernier), n'est toujours pas remis. Il n'a donc pas encore repris l'entraînement et a dû annuler un bloc de travail de deux semaines à Miami selon nos confrères britanniques du Times.

Un an après ses vrais-faux adieux au tennis professionnel, Andy Murray sera-t-il au rendez-vous qu'il s'est fixé à Melbourne pour son grand retour en Grand Chelem ? S'il n'y a pas lieu de s'alarmer pour le moment, la blessure à l'aine de l'ancien numéro 1 mondial pourrait le contraindre à modifier ses plans. Alors qu'il ne s'est pas encore testé au meilleur des cinq sets en simple depuis son retour à la compétition, il serait étonnant de le voir tenter sa chance en Australie s'il ne s'estime pas à 100 %.

Murray présent à Montpellier en février

A noter toutefois que l'intéressé, actuellement 126e joueur mondial, a annoncé sa participation au prochain tournoi de Montpellier début février. Il ne semble donc pas s'inquiéter outre mesure de son état physique. Murray avait confié avoir pris du poids après son titre à Anvers en octobre dernier et la naissance de son troisième enfant, ce qui a pu causer indirectement sa blessure lorsqu'il a repris la raquette et le travail intensif avec l'équipe britannique de Coupe Davis. Il espère obtenir une wild-card pour Melbourne et ainsi éviter les qualifications du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.