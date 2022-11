A quelques centimètres près, il aurait pu contrarier le fabuleux destin de Holger Rune lors du Rolex Paris Masters. Mais Stan Wawrinka n'a pu (ou su ?) convertir aucune de ses trois balles de match lors de ce 1er tour électrique. Lors de la poignée de mains finale, le Vaudois a d'ailleurs glissé au jeune Danois un conseil en forme d'avertissement : "Arrête d'agir comme un bébé sur le court." Forcément, pour les observateurs assidus du cirque tennistique, la saillie n'a pas manqué de rappeler un autre épisode célèbre, celui de l'altercation du même Wawrinka avec la femme de Roger Federer qu'il affrontait en demi-finale du Masters 2014.

Wawrinka agacé par l'attitude de Rune : "Arrête d’agir comme un bébé"

On aurait pu faire quelques films ensemble", a-t-il souri en préambule. Mais il a reconnu que l'incident avait pris des proportions sérieuses. Mirka Federer l'avait alors apostrophé d'un "Cry baby" mémorable qui avait ajouté du sel à une fin de match déjà électrique. Dans le cadre du podcast de nos confrères de RMC Sport "Court No. 1" enregistré la semaine dernière à Bercy, Stan Wawrinka a accepté de revenir sur l'épisode qui aurait pu casser sa relation avec son illustre aîné et compatriote. "", a-t-il souri en préambule. Mais il a reconnu que l'incident avait pris des proportions sérieuses.

Heureusement qu'il n'y avait pas les caméras dans les vestiaires

"C'est sûr que ça a été très tendu juste après la demi-finale du Masters, très, très chaud. Très, très compliqué. Heureusement qu'à l'époque il n'y avait pas les caméras dans les couloirs et dans les vestiaires… ça a été compliqué des deux côtés, forcément", a-t-il ajouté. Federer et Wawrinka ont alors eu l'intelligence de laisser le temps faire son œuvre, afin de s'expliquer à tête reposée pour apaiser les choses.

"A un moment donné, quand on se prend la tête pour des choses qui arrivent et qui ne sont pas forcément de notre faute, il faut savoir prendre de la distance un peu. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vécu ensemble. Il faut laisser la nuit et le jour d'après passer, ne pas se voir. Et ensuite en discuter tout simplement et savoir quel était notre objectif. Il ne fallait pas oublier qu'on avait une Coupe Davis à gagner. Je n'allais pas laisser une petite dispute, qui est devenue grande à cause des émotions, perturber ce désir de victoire", a-t-il conclu.

La suite leur a donné raison, puisque les deux hommes ont offert le Saladier d'argent à la Suisse en battant les Bleus à Lille. Wawrinka avait d'ailleurs gagné ses deux matches dont un double au côté de Federer de très haut niveau qui avait bien montré que l'abcès était crevé. Le Vaudois a d'ailleurs confié avoir versé sa larme lors du départ à la retraite fin septembre de celui qu'il a longtemps considéré comme un grand frère.

