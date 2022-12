Tout est allé vite, très vite même pour Carlos Alcaraz. Il y a un an, l'Espagnol avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero fixait ses objectifs pour la saison 2022 : remporter un ATP 500 et accrocher le Top 15. C'est peu dire qu'il a excédé ses propres attentes. Douze mois plus tard, le voilà numéro un mondial et avec un Grand Chelem et deux Masters 1000 sous le bras. Pas mal, à 19 ans.

Maintenant qu'il a enfin un peu de temps pour se poser, doit-il se pincer pour réaliser tout ce qu'il a accompli au cours de cette folle saison qui l'a vu défier toute logique historique pour passer de la 32e à la première place mondiale ? Plutôt, oui. "J'ai eu le temps de réaliser ce que j'avais fait, me pencher sur cette année incroyable et j'ai toujours du mal à y croire", a-t-il confié au quotidien émirati, avant de disputer ces prochains jours le World Tennis Championship, une exhibition organisée à Abu Dhabi.

Mais toute médaille a son revers et Carlos Alcaraz n'ignore pas qu'avec le statut qui est le sien désormais, il va se trouver soumis à l'entame du prochain exercice à une pression inédite. "La saison prochaine sera très différente pour moi, admet-il. Je ne serai plus le gars qui monte au classement. Je suis déjà là, donc tout va changer et je devrais avoir une autre approche mentalement. Je dois me préparer à rester fort toute l'année parce qu'il y aura beaucoup de tournois où je vais arriver avec l'étiquette de favori. Tout le monde veut me battre, donc je dois me préparer à ça."

Peut-être que ça a semblé facile mais honnêtement, ça m'a paru très dur

Il ne faut pas tant voir dans ces mots un regret ou une inquiétude qu'une forme d'excitation. Cette place de référent, d'homme à battre, le Murcien l'a voulue, même s'il imaginait le processus beaucoup plus long. Il réfute par ailleurs que son "explosion" se serait effectuée dans la facilité : "Non, non, non. Peut-être que ça a semblé facile mais honnêtement, ça m'a paru très dur. C'est super d'avoir accompli toutes ces grandes choses mais en même temps, j'ai travaillé énormément pour cela. Chaque jour, très dur. Donc pour moi, ce n'est pas naturel, c'est le résultat d'un très bon travail."

Carlos Alcaraz sait qu'il devra redoubler d'efforts pour se maintenir au sommet ou à proximité. D'autant qu'il n'est pas le seul jeune à cogner à la porte, même si personne dans la nouvelle génération n'a frappé aussi fort que lui en 2022. Tant mieux, selon lui. "Pendant 20 ans, on a toujours eu les mêmes joueurs, avec le Big Four qui gagnait tous les grands tournois, rappelle-t-il. Maintenant, c'est plus ouvert, il y a plus de chances de gagner ces tournois-là et il y a beaucoup de joueurs capables d'avoir cette opportunité. Je suis vraiment content de voir beaucoup de joueurs se battre au sommet. On a un bon groupe."

Cette semaine (du 16 au 18 décembre), il va donc reprendre en douceur à Abu Dhabi lors de la désormais traditionnelle exhibition organisée au mois de décembre dans la capitale des Emirats Arabes Unis. Il y retrouvera notamment Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ou encore Cameron Norrie. "Je l'ai regardée à la télévision pendant des années donc je suis content de jouer ici. C'est une très bonne préparation pour la prochaine saison de jouer contre certains des meilleurs. Puis à l'Académie, je joue toujours avec les mêmes, alors ça va changer un peu", juge-t-il. L'occasion, aussi, de prendre ses premiers repères avant la saison, non pas de tous les dangers, mais de tous les défis.

