Tennis

Chassé-croisé Simon-Rinderknech dans le Top 100 : Cette stat où le duo Gasquet-Simon rivalise avec l'éternel "Big Three"

JEU SET & MATHS - Gilles Simon qui sort du Top 100 au moment où Arthur Rinderknech y entre, Casper Ruud qui bat un record de rapidité et Filip Krajinovic et Ivo Karlovic qui font du dépassement de soi : voici les 5 stats à retenir de cette semaine de tennis entre Hambourg, Bastad et Newport sur le circuit ATP.

00:02:23, il y a 2 heures