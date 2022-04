Toujours plus précoce, Alcaraz est déjà dans le gotha

C'est incontestablement l'événement de la semaine au classement mondial. A un peu plus de 18 ans et 11 mois, Carlos Alcaraz fait ce lundi une entrée fracassante dans le Top 10 dans le sillage de son troisième titre (déjà) en 2022 à Barcelone . Le voici même 9e, plus de 200 points devant Félix Auger-Aliassime qui complète ce club fermé dont sort par ricochet Cameron Norrie (11e). Depuis 17 ans jour pour jour et la percée de Rafael Nadal (18 ans et 10 mois), on n'avait pas vu cela. Et vu sa dynamique actuelle, on peut imaginer que son ascension ne fait que commencer, Andrey Rublev, pourtant vainqueur à Belgrade et triplement couronné aussi cette saison, ne le devançant que de 198 longueurs.

Il n'y a pas d'autre changement à signaler dans le Top 10, sinon le constat que Novak Djokovic, finaliste devant son public en Serbie , consolide quelque peu son trône. Son dauphin Daniil Medvedev, toujours blessé et dont on ne connaît pas encore la date de retour, affiche désormais 320 unités de débours par rapport au numéro 1 mondial. A noter également qu'Alexander Zverev, 3e, reprend de l'air par rapport à Rafael Nadal qui s'est délesté des 500 points de son sacre en 2021 en Catalogne.

Un effort de 3h38 et 2 balles de match sauvées : Alcaraz a bien mérité sa finale

Fognini se replace,Thiem dégringole

Finaliste à Barcelone, Pablo Carreño Busta (18e) gagne aussi une place aux dépens de son compatriote Roberto Bautista Agut (19e), mais c'est le statu quo par ailleurs dans le Top 20. Pour trouver trace d'une autre évolution marquante, il faut donc chercher plus loin. La progression de Fabio Fognini est ainsi à signaler. Descendu à un niveau qu'il n'avait plus connu depuis dix ans après Monte-Carlo, l'Italien rebondit ainsi grâce à sa demi-finale à Belgrade : il double 12 de ses collègues pour retrouver le Top 50.

Pour Dominic Thiem, en revanche, le classement de cette semaine est difficile à encaisser. Vainqueur à Barcelone en 2019, il avait conservé jusqu'ici la moitié des points de cette performance grâce au dégel progressif du classement. L'Autrichien abandonne ainsi ce lundi 250 points et 39 places : son statut de membre du Top 100 ne tient plus qu'à un fil (93e). Il n'avait plus été aussi mal classé depuis plus de huit ans (il était 101e la semaine du 3 mars 2014), et il lui reste encore des centaines de points à défendre dans cette saison sur terre battue. Sauf regain net de forme, il pourrait donc encore glisser.

Etat de forme rassurant mais défaite pour son retour : le résumé de la défaite de Thiem

Des hauts et des bas

Ils sont 12 à connaître leur meilleur classement cette semaine dans le Top 100 : Carlos Alcaraz (9e, +2 places), Botic van de Zandschulp (40e, +1), Pedro Martinez (42e, +1), Alex Molcan (46e, +1), Francisco Cerundolo (47e, +1), Sebastian Baez (58e, +1), Emil Ruusuvuori (62e, +11), Oscar Otte (63e, +7), Daniel Altmaier (66e, +1), Holger Rune (70e, +2), Jiri Lehecka (88e, +5) et Carlos Tabernr (92e, +2).

Pour d'autres en revanche, c'est la soupe à la grimace. David Goffin (55e, -6 places), Kei Nishikori (64e, -8), Jan-Lennard Struff (69e, -6), Hugo Gaston (72e, -8) et Dominic Thiem (93e, -39) perdent pas mal de terrain.

Top 20 au 25/04

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8400 2. Daniil Medvedev 8080 3. Alexander Zverev 7465 4. Rafael Nadal 6435 5. Stefanis Tsitsipas 5770 6. Matteo Berrettini 4570 7. Casper Ruud 4110 8. Andrey Rublev 4025 9. Carlos Alcaraz 3827 10. Félix Auger-Aliassime 3625 11. Cameron Norrie 3440 12. Jannik Sinner 3029 13. Taylor Fritz 3010 14. Hubert Hurkacz 3008 15. Diego Schwartzman 2805 16. Denis Shapovalov 2671 17. Reilly Opelka 2475 18. Pablo Carreño Busta 2135 19. Roberto Bautista Agut 2015 20. Nikoloz Basilashvili 1788

