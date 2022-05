Un Top 5 inchangé… sur lequel fond Alcaraz

Novak Djokovic continue de s'accrocher à son trône. Ce lundi, le Serbe entame sa 369e semaine en tant que numéro 1 mondial (record amélioré) et ce grâce à sa montée en puissance flagrante à Madrid. En y atteignant le dernier carré, il a ainsi sauvé la majeure partie des points qu'il remettait en jeu (360 sur 500, il lui restait la moitié de son capital de son titre en 2019) et garde 270 longueurs d'avance sur Daniil Medvedev qui fera son grand retour à la compétition la semaine prochaine. Alexander Zverev (3e), Rafael Nadal (4e) et Stefanos Tsitsipas (5e) suivent toujours.

Ad

ATP Madrid Une semaine spéciale et Alcaraz envoie un message : "Je suis prêt à gagner un Grand Chelem" IL Y A 39 MINUTES

Mais celui qui bouscule l'ordre établi chaque semaine est toujours le même : Carlos Alcaraz. Après son deuxième titre en Masters 1000, il récolte le fruit de ses exploits au classement avec trois nouvelles places gagnées (6e) et un nouvel objectif tout trouvé : le Top 5. Toujours blessé à la main droite, Matteo Berrettini se déleste de ses 600 points de sa finale de 2021 et glisse de deux rangs (8e), Casper Ruud (10e) en perd lui trois, après sa sortie précoce au 2e tour (demi-finaliste l'an dernier). Félix Auger-Aliassime en profite donc pour grappiller (9e).

Une démonstration totale, Zverev submergé : le résumé du sacre d'Alcaraz

Hurkacz, seul bénéficiaire du reste du Top 20

S'il y a donc du changement parmi les dix premiers, aucun nouveau joueur n'entre cette semaine dans ce club fermé. Mais Hubert Hurkacz, qui en faisait encore partie il y a quelques semaines, compte bien le réintégrer le plus tôt possible. Son quart de finale dans la Caja Magica lui permet de doubler deux de ses collègues - Taylor Fritz (14e) et Jannik Sinner (13e) - pour se retrouver 12e à 630 unités de Ruud. La progression du Polonais est d'ailleurs la seule notable entre la 11e et la 20e places où les positions restent figées. Battu par Djokovic dès le 2e tour, Gaël Monfils reste ainsi 21e et premier Français.

Djokovic a maîtrisé son sujet de bout en bout : Le résumé de sa victoire face à Hurkacz

Musetti proche d'un nouveau cap, Goffin et Murray rebondissent

Si Alcaraz est le jeune qui monopolise à raison l'attention en ce moment, Lorenzo Musetti a repris aussi doucement mais sûrement sa marche en avant. L'Italien de 20 ans enchaîne les résultats solides : trois huitièmes de finale consécutifs à Monte-Carlo, Barcelone et donc Madrid où il sortait des qualifications, qui plus est. Grâce à cette dernière performance, il fait un bond de 12 rangs pour afficher le matricule 51, nouvelle référence dans sa jeune carrière. Le Top 50 est donc tout près mais Musetti devra patienter pour y faire son entrée : forfait à Rome sur blessure, il aura un huitième de finale à défendre à Roland-Garros.

Parmi les autres progressions intéressantes à signaler figurent David Goffin (48e, +12 places) et Andy Murray (69e, +9). Le Belge comme l'Ecossais sont allés jusqu'en huitièmes de finale dans la Caja Magica, le premier entrevoyant même les quarts lors d'un duel à suspense contre Nadal. Ils ont, tous deux, rassuré sur leur niveau et leur condition physique et semblent capables de poursuivre leur remontée. "Sir Andy" attendra probablement le gazon pour le faire, tandis que Goffin va tenter d'entretenir sa dynamique dès cette semaine à Rome.

En contrôle, chahuté puis miraculé, Nadal a tout connu contre Goffin : le résumé

Hors du Top 100, Thiem s'enfonce et Halys en profite

Il fallait s'y attendre, mais la dégringolade n'en est pas moins spectaculaire. Depuis son grand retour à la compétition en Challenger à Marbella, Dominic Thiem a joué 4 matches (dont 3 sur le circuit ATP donc) et les a tous perdus. Le dernier en date au 1er tour à Madrid contre Andy Murray (6-3, 6-4). Or en Espagne, il avait les 360 points de sa demi-finale de 2021 à défendre et ils se sont tous évaporés. Le coup est rude pour l'Autrichien qui n'était déjà plus que 91e la semaine dernière : le voilà 162e (71 places perdues).

Thiem ne fait donc plus partie des 100 premiers joueurs du monde, une première pour lui depuis la semaine du 3 mars 2014, soit un peu plus de huit ans. Il n'avait plus été aussi bas depuis septembre 2013 (169e à l'époque). Et le pire n'est peut-être pas arrivé. Il devra défendre les 90 points de son huitième de finale à Rome de l'an dernier dès cette semaine et la moitié de ceux de son quart de finale en 2020 à Roland-Garros (180). A noter que les malheurs de l'Autrichien font un grand heureux : à 25 ans, le Français Quentin Halys entre pour la première fois de sa carrière dans ce fameux Top 100.

Murray se défait de Thiem, trop imprécis

Des hauts et des bas

Ils sont 10 à enregistrer leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine. Carlos Alcarzaz (6e, +3 places), Miomir Kecmanovic (31e, +1), Sebastian Baez (37e, +3), Pedro Martinez (40e, +4), Holger Rune (42e, +3), Lorenzo Musetti (51e, +12), Jiki Lehecka (79e, +9), Alejandro Tabilo (82e, +2), Tomas Martin Etcheverry (90e, +4) et Quentin Halys (100e, +1) peuvent sourire.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace : Alexander Bublik (41e, -8 places), Cristian Garin (45e, -6), Roger Federer (46e, -5), Fabio Fognini (56e, -5), Marcos Giron (61e, -9), Tallon Griekspoor (67e, -10), Kei Nishikori (74e, -8), Dominik Koepfer (75e, -6), Pablo Andujar (86e, -7), Yoshihito Nishioka (91e, -5), Ricardas Berankis (102e, -7) et Dominic Thiem (162e, -71) perdent gros.

Top 20 au 09/05

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8260 2. Daniil Medvedev 7990 3. Alexander Zverev 7020 4. Rafael Nadal 6435 5. Stefanos Tsitsipas 5750 6. Carlos Alcaraz 4773 7. Andrey Rublev 4115 8. Matteo Berrettini 3895 9. Félix Auger-Aliassime 3760 10. Casper Ruud 3760 11. Cameron Norrie 3380 12. HuberHurkacz 3130 13. Jannik Sinner 3060 14. Taylor Fritz 3010 15. Diego Schwartzman 2760 16. Denis Shapovalov 2671 17. Reilly Opelka 2440 18. Pablo Carreno Busta 2135 19. Roberto Bautista Agut 1993 20. Grigor Dimitrov 1830

ATP Madrid Vidé, Zverev en veut à l'ATP : "Je me suis couché à 5h20 du matin..." IL Y A 2 HEURES