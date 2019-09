Il n’en a pas fait mystère : Novak Djokovic veut s’approprier certains des records les plus emblématiques de Roger Federer avant de penser à la retraite. A côté de celui du nombre de titres du Grand Chelem – il en a 16, Rafael Nadal désormais 19 et le Suisse 20 –, celui du temps cumulé à la place de numéro 1 mondial figure parmi ses priorités. Et ce lundi, le Serbe a franchi une étape importante en dépassant dans la hiérarchie (depuis 1973 et la création du classement ATP) l’Américain Jimmy Connors avec 269 semaines contre 268.

Le "Djoker" n’est donc plus devancé que par trois joueurs désormais : Ivan Lendl (270), Pete Sampras (286) et bien sûr Roger Federer (310). Il est d’ailleurs d’ores et déjà assuré de monter sur la troisième marche du podium dans quinze jours. Mais la suite pourrait s’avérer plus délicate que prévu voici seulement un mois. Diminué par une épaule douloureuse à Flushing Meadows et éliminé en huitièmes de finale par Stan Wawrinka, l’actuel numéro 1 mondial au classement technique accuse près de 2000 points de retard sur son rival espagnol Rafael Nadal à la Race. Il pourrait donc céder le trône dès le Masters 1000 de Shanghaï (6-13 octobre) dont il est tenant du titre.

Vidéo - "Federer finira sans doute derrière Nadal... et Djokovic en Grand Chelem" 05:26

Federer en ligne de mire mais...

S’il parvient à soigner sa blessure sans passer par la case opération, le Serbe espère donc revenir à la compétition pour le Masters 1000 chinois où tout autre résultat qu’une finale (il n’a que 640 points d’avance) ne suffirait pas pour conserver son bien, en supposant d’ailleurs que Nadal ne soit pas de la partie. Pour s’approprier le record absolu en la matière, Djokovic a encore besoin de 42 semaines supplémentaires en tête du classement ATP, un objectif clairement à sa portée à long terme.

En revanche, Federer peut dormir sur ses deux oreilles concernant une autre de ses marques de référence : le nombre de semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial. Le Suisse en avait cumulé 237 (du 2 février 2004 au 18 août 2008), loin devant les 160 de Connors et les 122 de Djokovic entre le 7 juillet 2014 et le 6 novembre 2016.

Top 5 au 16/09 des numéros 1 mondiaux depuis 1973