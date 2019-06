Classement ATP : Berrettini dans le Top 20, Simon et Lopez redécollent

Federer, seul cador en action

Pas de chaises musicales dans le Top 10 cette semaine : les meilleurs joueurs mondiaux sont solidement installés à leur place. Novak Djokovic (qui perd les 300 points de sa finale du Queen's l'an passé, mais reste très largement au sommet de la hiérarchie) et Rafael Nadal peaufinent leur préparation pour Wimbledon sans passer par la case tournoi. Le troisième larron du trio infernal a en revanche fait parler de lui : vainqueur de son 10e titre à Halle, Roger Federer empoche 200 points - il était finaliste l'an passé - et reprend un peu plus le large par rapport à son premier poursuivant, le 4e mondial Dominic Thiem (6620 contre 4685).

Roger Federer vainqueur à Halle.Eurosport

Cilic en souffrance

Sans connaître de véritables soubresauts, le Top 20 a été un peu plus agité. Juan Martin del Potro chipe la place de 11e à John Isner, qui tombe donc au 12e rang. Mais l'Argentin paye un bien lourd tribut pour cette avancée : blessé au genou droit au Queen's, Delpo' a subi une énième opération, et va probablement faire une croix sur la compétition pour les mois à venir. Pour le reste, Gaël Monfils monte d'un échelon pour se retrouver 15e, tandis que Marin Cilic n'en finit plus de dégringoler. Vainqueur du Queen's l'an passé (face à Djokovic), le Croate a été éliminé dès les 8e de finale, et perd trois places (18e). Il faut remonter à l'automne 2014, juste avant son titre à l'US Open, pour le retrouver si bas dans le classement ATP.

En revanche, Matteo Berrettini fait une des - très - bonnes opérations de la semaine : après son titre à Stuttgart, le Romain a atteint les demi-finales à Halle. Un matelas de points suffisant pour lui offrir son premier ticket d'entrée dans le Top 20 (20e). Après le titre de Fognini à Monte-Carlo, le tennis italien n'en finit plus de sourire. Ils sont ce lundi six transalpins dans le Top 100 (Fognini, Berrettini, Cecchinato, Seppi, Sonego, Travaglia), un autre rôdant tout proche (Thomas Fabbiano, 102e).

Goffin et Simon retrouvent la lumière, Lopez bondit

Le saut de géant de la semaine est à mettre au crédit de Feliciano Lopez. Invité par les organisateurs du Queen's, le vétéran de Tolède, toujours affuté sur gazon, a gagné le gros lot en remportant l'ATP 500 (il a même triomphé en double, avec Andy Murray). Il empoche 410 points et bondit de… 60 places. Sa victime en finale, Gilles Simon fait lui aussi une très belle opération. Il glane 255 points et remonte à la 26 place mondiale. Cerise sur le gâteau, le Niçois valide sa place de tête de série à Wimbledon.

Gilles SimonGetty Images

A noter que, grâce à sa finale à Halle, David Goffin remonte la pente (23e, +10) après des semaines compliquées. Chez les Français, Pierre-Hugues Herbert, qui a subi la loi du "Maestro" Federer dans le dernier carré de Halle, gagne tout de même 160 points, grimpe de cinq places, et se retrouve 38e, non loin de son meilleur classement (36e). Richard Gasquet remonte de six rangs (48e) et Jo-Wilfried Tsonga de neuf (68e). En revanche, Ugo Humbert stagne (64e) et Jérémy Chardy poursuit sa chute (81e, - 16).

Le "plancher" du Top 100 très animé

Ils sont 8 à connaître leur meilleur classement en carrière cette semaine. Matteo Berrettini, donc, 20e mondial, mais aussi Jan-Lennard Struff (34e), Jordan Thompson (45e), Alexander Bublik (83), Corentin Moutet, qui grappille une place pour se retrouver 85e, Yannick Maden (96), Alexei Popyrin (99), et Stefano Travaglia (100). Epatant à Roland-Garros, Antoine Hoang n'a pas encore franchi la barre du Top 100... mais cela ne saurait tarder. Quart de finaliste au Challenger d'Ikley, le Varois bondit de 24 places, pour se retrouver 103e.

Antoine Hoang lors du deuxième tour de Roland-GarrosGetty Images

Dans les "gadins" de la semaine, outre Jérémy Chardy, on notera la dégringolade de Sam Querrey (79e, -11). L'Américain était pourtant aux portes du top 10 (11e) en février 2018. L'Australien Matthew Ebden poursuit lui aussi sa mauvaise passe (91e, -11).

